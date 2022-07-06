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【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗

環球社會熱點 15:40 2022/07/06

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溫布頓錦標賽已逐漸步入尾聲，男單賽事久違出現主場英國球手打入8強，吸引威廉王子與夫人凱特到場支持。當日賽事十分激烈，看得現場觀眾相當陶醉。威廉亦可能受現場氣氛感染，被拍攝到在英國球手失利時疑似「爆粗」。

【英國王室】威廉凱特首幅官方畫曝光 高逾2米 【下一頁】

英國球手諾里（Cameron Norrie）周二（6日）在8強遇上比利時球手哥芬（David Goffin），爭奪男單4強一席位。諾里是自2017年以來，繼梅利（Andy Murray）後首位晉級溫網8強的英國球手，威廉亦成為座上客為諾里打氣。

諾里大比分曾一度落後1比2，面臨淘汰邊緣。威廉可能亦因此相當緊張，不自覺地為諾里失利搖頭說「不」，更疑似爆粗，剛好被攝影師捕捉到。有網民笑稱見到威廉展示情緒真好，但亦有人指威廉其實並無講粗口。

威廉疑似爆粗

    點擊圖片放大
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    +7

【溫網】細威今年首戰大滿貫 不敵法國華裔小將首圈止步 【下一頁】

幸好諾里及時回勇，成功贏下第4及第5局，總比數3比2反勝哥芬殺入4強，將與男單世界前一哥祖高域（Novak Djokovic）爭入決賽。諾里對與祖高域比賽亦充滿信心，賽後稱非常期望與對手對決。

現年25歲的諾里出生在南非，今年成績明顯有進步，在印第安泉大師賽（Indian Wells）奪得首個1000分級冠軍，世界排名升至新高第10位。

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責任編輯：吳漢培

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