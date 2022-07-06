▲ 【長和系】屈臣氏集團今年增撥9億元加速數碼轉型 重點投資的三個以顧客體驗為主的創科範疇

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團今年將增撥9億元，進一步加速數碼轉型和提升O+O（線下及線上）顧客購物體驗，屈臣氏集團將重點增加旗下數碼科技團隊eLab和TECHLab的資源、發展機器學習、人工智能、大數據和零售科技。

改革企業文化及管理模式

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，疫情加速了零售數碼化，科技發展有助集團進一步提升競爭力，優化O+O（線下及線上）的零售新標準，集團將重點發展顧客體驗的創新科技及後台技術系統，而投資科技的同時，改革企業文化及管理模式亦是進行數碼轉型的重要一環，對服務顧客及與他們溝通的方式亦需適時改變。

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集團在深圳創立的科技實驗室TECHLab擴展其科技實驗室，聯同位於荷蘭的TECHLab，一起開發新的技術方案，並測試最新的顧客體驗技術，然後在集團旗下的業務單位推出。

屈臣氏集團重點投資的三個以顧客體驗為主的創新科技範疇：（1）擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的O+O購物體驗；（2）運用人工智能提供個人化體驗；（3）發展門市的零售科技，包括電子支付、智能貨架等。

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