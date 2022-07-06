▲ 【零售市道】新世界旗下K11 Art Mall次季銷售及人流較年初齊升三成 料第四季有雙位數增長

新世界 （00017） 旗下K11 Art Mall公布，截止今年第二季，K11 Art Mall平均每月銷售及人流對比今年一月均錄得超過三成升幅，回復至第五波疫情前水平，預計今年第四季整體銷售及人流對比去年同期有雙位數增長。

集團指，過去一年逆市引入超過65間新店及期間限定店，佔整體店舖數量超過三成，出租率仍能保持近百份百。集團預計，政府於8月派發第二期消費券後，將進一步推動市場氣氛，令零售市道更加熾熱。

疫情期間K11 Art Mall制定多項營運策略並加以實施，惠及商戶及顧客，當中包括：

升級租戶組合：引入多個個性品牌及人氣店舖，包括人氣瑞典品牌IKEA宜家家居﹑都市機能品牌新店、街鋪品牌、IG人氣網紅甜品店等，吸引「Z世代」年輕消費者，並有望成為粉絲打卡地標。

跨界合作帶動人流生意：與9GAG合辦全球首個meme實體展，其入場人次打破K11 Art Mall歷年紀錄；聯同本地及日本藝術科技公司，舉辦NFT元宇宙展覽及活動。

適時升級會員計劃：借助KLUB 11 會員禮遇及K Dollar協助租戶推廣，計劃逾九成商戶參與，銷售額比同期錄得雙位倍數增長。

相關文章：

【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」 其中一日可在家工作

【零售銷售】香港5月零售銷售跌1.7%遠遜預期 4、5月合計仍升4.7%

【本地初創】阿里巴巴創業者基金夥滙豐於K11 MUSEA辦Jumpstarter展覽 公眾周五至下周日免費入場