【光刻機禁售】傳美欲遊說荷蘭ASML停止對華出售光刻機　阻半導體技術流向中國

據《路透社》報道，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）被美國政府遊說停止對華出售晶片，以阻止半導體技術流向中國。

報道指，有知情人士稱ASML已經無法將其最先進的微處理器生產設備出售給中國，更指華盛頓還將限制ASML銷售稍舊的設備給中國。ASML的一位發言人指，「公司不知道有任何的政策變化，討論並不新鮮，沒有做出任何決定，我們不想猜測或評論謠言」。

全球大多數晶片都是採用 DUV 光刻技術製造的，其是利用光線的波長來加工精密尺寸的晶片，又稱光刻機。目前，ASML 幾乎壟斷了光刻系統的製造，而這些機器對英特爾 （INTC）、台積電（2330）和三星（005930）等晶片製造商等十分重要。

光刻機和其他半導體製造設備需要出口許可證，因為計算機晶片被認為具有雙重用途技術，包括軍事和商業的應用。自 2019 年以來，荷蘭政府與美國達成協議，未給予 ASML 向中國晶片製造商出售其使用極紫外光綫（ EUV） 的最先進機器許可證。

在2021 年，由谷歌前行政總裁施密特（Eric Schmidt）領導的人工智能國家安全委員會建議美國國務院和商務部應推動盟友拒絕中國獲得頂級深紫外綫微影（DUV）、EUV 和相關工具。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀