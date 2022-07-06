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【大行報告】大摩更新第三季「收息股名單」提醒兩大風險　上季跑贏MSCI亞太指數逾6個百分點（附名單詳情）

股市 15:33 2022/07/06

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【大行報告】大摩更新第三季「收息股名單」提醒兩大風險　上季跑贏MSCI亞太指數逾6個百分點（附名單詳情）

環球經濟步入經濟衰退的風險升溫，摩根士丹利表示，目前市場正開始反映像2020年經濟衰退的情景，並沽出在過去財年給予不尋常高股息的股份，而經濟衰退風險上升，不一定意味高息股可以跑贏，只有擁有強勁資產負債表及穩定的經常性現金流企業，可以跑贏大市。

大摩稱，投資者若只尋找那些歷史股息率偏高的股份，可能會墜進「價值陷阱」，下半年投資者應將焦點由之前的「通脹及利率風險」，轉向「經濟衰退風險」及「股息風險」，估計優質收息率可繼續大放異彩。

瑞信看好中國推更積極財政政策　薦3大投資主題（附個股名單）【下一頁】

大摩「收息股名單」於次季跑贏MSCI亞太（日本除外）指數及高息股指數約6.1個百分點及6.9個百分點，令過去12個月累計跑贏16.6個百分點及3.5個百分點，為2020年上半年以來首次。

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大摩：收息股名單結合量化分析及基本分析

該行稱，第三季「收息股名單」的選股指標主要分兩步驟，首先會用量化模型去評估收息股的資產負債表及長期營運穩定性，其次會與行業及股票分析合作，結合量化分析及基本分析。

大摩第三季「收息股名單」，包括中遠海控 （01919） 、電能實業 （00006） 及多隻內銀股等。

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