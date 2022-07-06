【內地疫情】旅遊航空股走弱、攜程插7%　上海對12區實施「3日2檢」

▲ 【內地疫情】旅遊航空股走弱 上海對12區實施「3日2檢」

中國新冠疫情反覆，觸發市場對內地再度封控及影響經濟復甦的憂慮，旅遊及航空股走弱，攜程 （09961） 裂口下跌7%，同程旅行 （0780） 、復星旅遊文化 （01992） 跌7至10%。

三大中資航空股東航 （00670） 、中航 （00753） 、南航 （01055） 分別跌3至6.5%。而國泰 （00293） 亦跌3%。

上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室表示，為盡早發現和控制疫情風險，上海開展「3日2檢」，即3日內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時，從7月5日至7日起，對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域開展全員核酸篩查。

7月3日、4日，上海市連續報告多宗本土個案，患者活動軌跡均與普陀區蘭溪路148號有關，該場所已被列為高風險區。經流行病學檢查，該場所內相關風險人員流動頻繁，活動軌跡涉及多個區、多個場所。

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