  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】旅遊航空股走弱、攜程插7%　上海對12區實施「3日2檢」

股市 14:49 2022/07/06

分享：

分享：

【內地疫情】旅遊航空股走弱　上海對12區實施「3日2檢」

中國新冠疫情反覆，觸發市場對內地再度封控及影響經濟復甦的憂慮，旅遊及航空股走弱，攜程 （09961） 裂口下跌7%，同程旅行 （0780） 、復星旅遊文化 （01992） 跌7至10%。

三大中資航空股東航 （00670） 、中航 （00753） 、南航 （01055） 分別跌3至6.5%。而國泰 （00293） 亦跌3%。

上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室表示，為盡早發現和控制疫情風險，上海開展「3日2檢」，即3日內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時，從7月5日至7日起，對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域開展全員核酸篩查。

7月3日、4日，上海市連續報告多宗本土個案，患者活動軌跡均與普陀區蘭溪路148號有關，該場所已被列為高風險區。經流行病學檢查，該場所內相關風險人員流動頻繁，活動軌跡涉及多個區、多個場所。

相關文章：

【香港通關】李家超：抗疫不躺平、與內地通關研中途方案　研減少酒店檢疫時間

【內地隔離】內地放寬入境隔離檢疫限制　大摩：對中國股市看法愈加正面

【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」

中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 南方航空（01055） 同程旅行（00780） 攜程集團－S（09961） 航空 航空股 上海 港股 疫情

上一篇文章

【澳門疫情】新葡京酒店發現確診群組遭圍封、澳門再多146宗陽性個案　澳博跌逾3%

下一篇文章

【新股IPO】智雲健康9955首掛、午後急插近兩成　一手帳面蝕525元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌30點，納指期貨微升1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌30點，納指期貨微升1點（不斷更新）
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股高港2%　夜期僅跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股高港2%　夜期僅跌74點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款