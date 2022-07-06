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【新冠疫苗】加拿大免費捐都無國家要 需銷毀逾1300萬劑阿斯利康

環球社會熱點 15:05 2022/07/06

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已發展國家新冠疫苗接種率高企，為促進全球公平分配疫苗，加拿大去年7月承諾捐贈剩餘約1,770萬阿斯利康疫苗。但當地衛生部周二（5日）發聲明指，有逾1,300萬劑阿斯利康在過期前未有國家願意接收，將全數銷毀處理。

新加坡新增個案按日增近1倍 美Omicron新亞變種佔7成 【下一頁】

加拿大2020年向阿斯利康（AstraZeneca）採購2,000萬劑新冠疫苗，去年3月至6月之間有230萬名民眾最少接種一劑該批次的阿斯利康疫苗。但去年春季多國發現阿斯利康疫苗可能導致血栓副作用後，加拿大改為民眾打輝瑞（Pfizer）及Moderna的mRNA疫苗。

加拿大去年7月承諾捐贈剩餘約1,770萬劑阿斯利康疫苗，衛生部周二發聲明指，由於全球對阿斯利康疫苗需求大減，即使有國家願意接收，在如何運送疫苗方面亦遇到挑戰，導致大批疫苗未被送出。儘管加拿大努力兌現捐贈承諾，但仍有1,360萬劑阿斯利康疫苗到期，當局將會銷毀處理。

澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態 【下一頁】

加拿大共捐贈890萬劑阿斯利康疫苗，包括410萬劑透過世衛的疫苗公平分配計劃（COVAX）捐出。加拿大至今有約85%合資格民眾已完全接種新冠疫苗，較全球平均接種率的61%為高；但貧窮國家僅得約16%人已完全打針。

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責任編輯：郭麗明

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