【科技巨頭】歐洲議會批准2項科技法 　 監管科技巨頭壟斷行為及遏制網路非法內容

據《路透社》報道，歐洲議會在周二（５日）批准了２項具里程碑意義的科技法 ，目的是更嚴格監管科技巨頭如谷歌（GOOG）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）及Meta（META）等公司以及是遏制網路非法內容 ，然而在監管機構的資源有限下，可能會阻礙執法。

歐洲議會議員（MEP）以大比數贊成批准了「數位市場法」（DMA）以及是「數位服務法」（DSA），前者是在於要結束科技巨頭的壟斷行為，而後者則是用於加強對網絡內容的審查，以遏制及懲處網路上的非法內容 。其禁止針對兒童或基於宗教、性別、種族和政治觀點等敏感數據的定向廣告。

「數位市場法案」以588票贊成，僅11票反對，31票棄權獲得通過，而「數位服務法」則以539票贊成、54票反對和30票棄權獲得通過。

現時歐盟委員會經已成立了一個工作組，預計將有大約 80 名官員加入，然而有批評指這並不足夠。歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東 （Thierry Breton）試圖淡化問題，指今年及明年會持續招聘增加人手。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

【延伸閱讀】【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀