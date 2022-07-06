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【科技巨頭】歐洲議會批准2項科技法 　 監管科技巨頭壟斷行為及遏制網路非法內容

環球政經 18:29 2022/07/06

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據《路透社》報道，歐洲議會在周二（５日）批准了２項具里程碑意義的科技法  ，目的是更嚴格監管科技巨頭如谷歌（GOOG）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）及Meta（META）等公司以及是遏制網路非法內容 ，然而在監管機構的資源有限下，可能會阻礙執法。

歐洲議會議員（MEP）以大比數贊成批准了「數位市場法」（DMA）以及是「數位服務法」（DSA），前者是在於要結束科技巨頭的壟斷行為，而後者則是用於加強對網絡內容的審查，以遏制及懲處網路上的非法內容 。其禁止針對兒童或基於宗教、性別、種族和政治觀點等敏感數據的定向廣告。

「數位市場法案」以588票贊成，僅11票反對，31票棄權獲得通過，而「數位服務法」則以539票贊成、54票反對和30票棄權獲得通過。

現時歐盟委員會經已成立了一個工作組，預計將有大約 80 名官員加入，然而有批評指這並不足夠。歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東 （Thierry Breton）試圖淡化問題，指今年及明年會持續招聘增加人手。

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責任編輯：關海儀

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