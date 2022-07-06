【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成

全球多地新冠肺炎疫情出現反彈，新加坡等地近日新增個案創3個月以來新高。新加坡周二（5日）新增個案，較周一（4日）增加近一倍，法國新冠肺炎確診人數亦突破20萬。美國疾控中心（CDC）同日宣布，當地7成新增確診個案皆感染Omicron新亞變種BA.4或BA.5毒株。

澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態 【下一頁】

新加坡周二錄得逾1.27萬宗確診個案，較周一錄得的5,946宗增近一倍，按周亦增逾1,000人，創當地自3月22日以來新高。新加坡周二確診數據通常較周一高，分析認為受民眾周末多參與活動所致。新加坡同日亦新增2人染疫死亡。

新加坡衛生部最新網頁數據指，每周感染率從周一的1.45降至1.34。新加坡當局透露目前有683名新冠病人需入院，當中16人需入住深切治療部，77人需使用氧氣瓶。

北韓平壤稱境内新冠疫情 由南韓邊境傳入 【下一頁】

美國CDC周二宣布，截至7月2日為止，當地7成新增確診個案皆感染BA.4或BA.5病毒株。其中BA.4佔16.5%，而BA.5則佔53.6%。截至6月25日，美國52%新增個案皆感染BA.4或BA.5。

意大利周二錄得逾13.2萬宗確診個案，是當地2月8日以來首次錄得逾10萬人。法國同日亦錄得20萬人確診，按周增57.8%。分析認為法國已進入第7波疫情，但當局並未打算重新實施疫苗通行證措施。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀