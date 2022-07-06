  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成

環球社會熱點 14:25 2022/07/06

分享：

分享：

全球多地新冠肺炎疫情出現反彈，新加坡等地近日新增個案創3個月以來新高。新加坡周二（5日）新增個案，較周一（4日）增加近一倍，法國新冠肺炎確診人數亦突破20萬。美國疾控中心（CDC）同日宣布，當地7成新增確診個案皆感染Omicron新亞變種BA.4或BA.5毒株。

澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態 【下一頁】

新加坡周二錄得逾1.27萬宗確診個案，較周一錄得的5,946宗增近一倍，按周亦增逾1,000人，創當地自3月22日以來新高。新加坡周二確診數據通常較周一高，分析認為受民眾周末多參與活動所致。新加坡同日亦新增2人染疫死亡。

新加坡衛生部最新網頁數據指，每周感染率從周一的1.45降至1.34。新加坡當局透露目前有683名新冠病人需入院，當中16人需入住深切治療部，77人需使用氧氣瓶。

北韓平壤稱境内新冠疫情 由南韓邊境傳入 【下一頁】

美國CDC周二宣布，截至7月2日為止，當地7成新增確診個案皆感染BA.4或BA.5病毒株。其中BA.4佔16.5%，而BA.5則佔53.6%。截至6月25日，美國52%新增個案皆感染BA.4或BA.5。

意大利周二錄得逾13.2萬宗確診個案，是當地2月8日以來首次錄得逾10萬人。法國同日亦錄得20萬人確診，按周增57.8%。分析認為法國已進入第7波疫情，但當局並未打算重新實施疫苗通行證措施。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態
2022/07/03
澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態
【北韓疫情】平壤稱境内新冠疫情 由南韓邊境傳入
2022/07/01
【北韓疫情】平壤稱境内新冠疫情 由南韓邊境傳入
【新冠疫情】全球110國確診上升 譚德塞：疫情未完結
2022/06/30
【新冠疫情】全球110國確診上升 譚德塞：疫情未完結
【Omicron變種】美FDA建議秋季打針對疫苗 逾半新確診屬兩亞變種
2022/06/29
【Omicron變種】美FDA建議秋季打針對疫苗 逾半新確診屬兩亞變種
【新加坡疫情】衛生部指提早爆發新一輪 單日確診翻倍
2022/06/29
【新加坡疫情】衛生部指提早爆發新一輪 單日確診翻倍

你可能感興趣

澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態
18:05 2022/07/03
澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態
【北韓疫情】平壤稱境内新冠疫情 由南韓邊境傳入
12:43 2022/07/01
【北韓疫情】平壤稱境内新冠疫情 由南韓邊境傳入
【新冠疫情】全球110國確診上升 譚德塞：疫情未完結
14:15 2022/06/30
【新冠疫情】全球110國確診上升 譚德塞：疫情未完結
疫情 傳染病 新加坡 世界衞生組織 意大利 美國 法國 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間15:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款
英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款