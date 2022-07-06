【港交所388】港交所推全新投資者關係網絡平台投資服務通　初期僅供簡中和英文兩版本

▲ 【港交所388】港交所推全新投資者關係網絡平台投資服務通 只有簡體字及英文兩版本

港交所 （00388） 推出全新投資者關係網絡平台—投資服務通（IR Connect），幫助香港上市發行人與市場各方建立聯繫及增進溝通。投資服務通網址首階段只設簡體中文及英文兩個版本，未見有繁體版。港交所發言人表示，下一階段將會增加繁體中文版本網頁，供投資者參閱。

【投資服務通網址可見此】

投資服務通推出的初始階段，用戶可以通過投資服務通免費獲得各上市公司的概況和相關市場數據。上市公司則可以免費獲取股東持股情況分析、市場行情、相關股票關鍵財務指標及研究評級，以及同行業股票相關數據及其股東持股情況。投資服務通還幫助上市公司通過經濟高效方式，訂閱來自領先數據供應商提供的豐富數據和資訊。

歐冠昇：可助發行人以低成本管理投資者關係

投資服務通將在後期陸續提供更多互動功能，包括支持上市發行人與投資者交流對話的在線溝通工具。

港交所行政總裁歐冠昇表示，推出投資服務通，可幫助發行人以低成本高效率的方式管理投資者關係，也有助於進一步豐富港交所的服務，促進市場互聯互通、提高市場的便捷性和透明度。

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