【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令

▲ 社交平台巨頭之一Twitter過去一直被印度政府警告，Twitter正違犯印度信息技術法。Twitter近日終反擊，於印度卡納塔克邦（Karnataka）高等法院提交了一份請願書。（法新社資料圖片）

社交平台自由度看似很高，但不少國家也會推出政策條例規限平台和用戶，避免用戶危害國家安全。社交平台巨頭之一Twitter過去一直被印度政府警告，Twitter正違犯印度信息技術法。Twitter近日終反擊，於印度卡納塔克邦（Karnataka）高等法院提交了一份請願書，抵制由印度政府發出的警告。

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據外媒《BBC》報道，印度政府於上月向Twitter發出警告信，內容指若Twitter再違犯印度當地的信息技術法案，威脅國家安全及網絡的公共秩序，平台將需面臨「嚴重後果」，而外界推測印度政府打算封鎖Twitter。因此，Twitter就上月的警告信向當地法庭提交請願書，更指控印度政府提出的要求無理，並正在濫權，要求申請抵制當地政府的無理要求。

事實上，Twitter與印度政府於過去一年時常在拉鋸，當局曾以公共秩序為由，要求Twitter刪除有關農民大規模抗議活動的推文，並封鎖有關賬戶，惟Twitter以基於維持公共秩序，只是短暫封鎖了約250個賬戶，以回應政府的法律通知。相信是次法庭風波將會直接影響Twitter和印府政府的關係發展。

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責任編輯：文睿