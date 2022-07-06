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【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標

環球政治 13:56 2022/07/06

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續超過4個月，雙方的停戰和談亦擱置多時。有軍事專家指出，只有在俄羅斯總統普京認為有機會可能穩定現時戰果時，莫斯科政府才可能提出停火，但屆時烏克蘭總統澤連斯基卻可能不會接受有關條件。

俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲 【下一頁】

國防政策專家阿布拉姆維茨（Viktor Abramowicz）接受美國CNBC訪問時表示，即使現時俄軍進展不及原來預期，但烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）「幾乎肯定」達成有限度的戰略目標。

阿布拉姆維茨指出，如普京（Vladimir Putin）有機會鞏固現時在烏克蘭的戰果，他或會出停火協議。但阿布拉姆維茨認為，即使烏克蘭接受停火亦不等於將會擁有長期和平。

【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支 【下一頁】

若澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）不接受停火條件，阿布拉姆維茨認為烏克蘭將面臨失去西方部分重要支援的風險，最終可能在西方領袖施壓下被迫接受。阿布拉姆維茨指出，澤連斯基會否接受停火取決他認為會從西方國家取得軍事及財政援助的數量。

阿布拉姆維茨預期，西方向烏克蘭的支援維持最少半年至1年。身為烏克蘭最大援助國的美國即將在11月舉行中期選舉，阿布拉姆維茨指結果可能左右未來援助的力度，而其他西方國家如法國﹑德國及英國等，對支援烏克蘭維時長度亦有不同盤算。

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責任編輯：吳漢培

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