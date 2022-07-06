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【職場現象】近8成大灣區求職者渴求混合工作　靈活性勝過加薪？

商業 14:09 2022/07/06

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2,000名上班族當中，有76%表示更渴求可以遙距辦工和工作地點不受限制的職位。（本報資料圖片）

本港疫情緩和，企業運作回復正常，不少打工仔也需重回辦公室。惟經過疫情為期兩年多的洗禮，使職場文化和現象也出現巨大轉變，瑞士工作空間解決企業International Workplace Group（IWG）進行一項針對大灣區2,000名上班族的調查，發現僱員在後疫情時代對混合工作的需求增加。

【無障礙職場】南韓推VR殘疾人士職業培訓　至少14人成功就業

據IWG發表的調查結果顯示，當代的求職者更傾向選擇提供混合工作的職位。2,000名上班族當中，有76%表示更渴求可以遙距辦工和工作地點不受限制的職位，而這已成大灣區求職者的關鍵考量。

另外，超過半數（51%）求職者更傾向於長期靈活工作多於加薪一成。反映疫情徹底改變了人們對工作方式和地點的取態，加上疫情加快了企業數碼化的速度，更吸引僱員選擇以靈活彈性的方法辦工。

求職者以混合工作為目標　志在揮別通勤

混合工作所帶來的好處，令打工仔愈來愈偏好此模式。IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示：「所有跡像都顯示混合工作模式正更被廣為採納，世界各地企業逐漸意識到此舉能為員工福祉和公司利潤帶來多方面好處。」

調查顯示，64%受訪者表示，混合工作模式為日程安排增添了靈活性，員工可以自由安排個人和工作行程，更妥善安排時間完成工作；63%受訪者則指出，減少通勤時間是其最大優勢，混合工作得到企業的數碼支援，允許員工留在家中也能獲取工作資料完成任務，大大減省企業和員工的時間成本。另有95%求職者一致傾向從事通勤時間較短的工作，反映他們愈來愈希望在所位處的社區裡靈活工作。

【遊戲設計師】全球遊戲產業增長迅速　電子遊戲設計師年薪中位數達62萬

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責任編輯：文睿

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