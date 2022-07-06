【內房危機】潤地午後曾挫逾4%收市靠穩　傳接手華夏幸福百億項目

▲ 【內房危機】潤地午後續挫4% 傳接手華夏幸福百億項目

據內媒報道， 華夏幸福（滬：600340）擬出售武漢長江中心項目，目前正與潤地 （01109） 接洽。潤地午後一度挫4.8%至全日低位34.95元，其後逐步回升，收報36元，較上日收市價36.7元跌1.9%，而華夏幸福則抽升3.5%，收報3.22元人民幣，升2.6%。

資料顯示，武漢長江中心項目由華夏幸福於2019年9月奪得，拿地總價116.25億元人民幣。該項目總建築面積163萬平方米，擬建設25萬平方米購物中心、近400米高的寫字樓、行政公寓、高端住宅等，計劃總投資300億元人民幣。

華夏幸福昨披露，截至6月底在《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1,186億元 人民幣 ，截至6月底止，累計未能如期償還債務金額合計461.25億元 人民幣 。

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