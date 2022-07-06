【科網監管】俄羅斯再收緊科企限制　無當地辦公室將被罰款

▲ 俄羅斯國家杜馬通過法案二讀，將向未有於該國境內設有辦公室的外國科企，處以罰款。（法新社資料圖片）

自俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯大幅收緊對外國科技企業的限制。俄羅斯在上年7月向聯邦會議提交法案，要求每日用戶（Daily users）超過50萬的外國社交媒體企業，在俄羅斯當地開設辦公室。近日，俄羅斯下議院通過相關法案二讀，違規的企業將按其在俄羅斯的營業額處以罰款。

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據外媒《Gadgets360》報道，俄羅斯聯邦會議下議院國家杜馬本周二（5日）通過一項法案我二讀程序，內容包括對未能在俄羅斯開設辦公室的外國科技企業實施罰款等更嚴厲的處罰。相關罰款金額將按該企業在俄羅斯所得的營業額計算，初犯者最高罰款其營業額的10%，再犯者最高罰款其營業額的20%。

該法案同時要求計劃將個人網絡數據轉移到國外的俄羅斯國民，須事先通知當地的通信監管機構。否則，將限制俄羅斯國民將其個人網絡數據轉移到國外。

草擬法案者於法案附列中表示，目前未有就規範個人數據跨境傳輸立法，此舉對當前的外交政策形勢構成重大威脅。並強調，有2,500多個在俄國註冊相關企業，會將其俄羅斯用戶的個人數據轉移到其他國家，當中包括來自對俄羅斯實施制裁的「不友好國家」。

目前，法案只通過二讀，稍後仍需在杜馬三讀和上議院審議後，再由俄羅斯總統普京簽署，才能真正生效。

該國的國家通信監管機構Roskomnadzor去年11月曾點名要求Google、Twitter、TikTok、蘋果（Apple）、Spotify、Telegram、Discord等13家外國企業，需於上年年底前在俄羅斯境內設立公司。當中只有蘋果、Spotify、Viber所屬公司樂天集團（Rakuten Group），以及Likeme在限期內完成遵守俄羅斯的指令。

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責任編輯：殷凱怡

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