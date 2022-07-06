俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲

全球連鎖快餐店麥當勞把俄羅斯業務售予當地最大加盟商，並重新打造為本土品牌快餐店Vkusno & tochka。但不少食客投訴餐廳提供發霉漢堡包，甚至發現有疑似昆蟲腳的物體，質疑快餐店食物質素。

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俄羅斯著名反對派人物索布恰克（Ksenia Sobchak）在其Telegram頻道張貼一張被咬過的漢堡包照片，指本土版麥當勞Vkusno & tochk出售發霉漢堡包，質疑其食物不符合標準，未有做好產品質量控制。

索布恰克指，據悉一日之內最少有3名食客亦收到發霉漢堡包，要求Vkusno & tochk盡快做好品質控制。

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不少當地民眾亦於社交網站投訴快餐店食物欠佳，包括芝士漢堡居然沒有肉、醬汁過期等，更有網民張貼芝士夾著昆蟲腿的物體，甚至批評味道完全比不上麥當勞的正宗薯條。

Vkusno & tochk發言人回應指，已聯絡供應商了解情況，並丟棄相關批次的食物，強調企業首要任務是確保食品質量及安全。

麥當勞5月把在俄業務售予當地最大加盟商Alexander Govor，餐廳以俄語命名為「Vkusno & tochka」，意思是「美味就是這樣」（Tasty and that's it）。

Vkusno & tochka行政總裁Oleg Paroev曾表示，計劃夏季重開俄羅斯境內全數850間餐廳，目標是讓民眾享受與麥當勞一樣的美食及環境。

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責任編輯：郭麗明