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【複製技術】冷凍乾燥體細胞　日本科學家成功複製老鼠

科技 13:19 2022/07/06

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山梨大學生命環境學部生命工學科教授若山照彦表示，冷凍乾燥的成本相比液態氮冷凍低。（法新社）

受人類引發的氣候變遷等衝擊，聯合國警告全球物種滅絕速度正在加快，至少100萬個物種將會消失，而克隆（Cloning）生物複製技術，或成保護生物免於滅絕的希望。有日本科學家在體細胞（somatic cell）上使用冷凍乾燥技術，成功複製老鼠。

主流的克隆技術，通常會利用液態氮冷凍保存物種的精子或卵子細胞，但缺點是成本高昂，而且遇上電力中斷就會影響細胞的存活。為解決以上難題，日本山梨大學科學家以老鼠的體細胞為樣本，並使用冷凍乾燥進行克隆實驗。

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他們利用兩種老鼠細胞進行實驗，發現儘管冷凍乾燥技術會殺死細胞，並造成DNA嚴重損壞，但仍能複製出囊胚（blastocyst），之後發育為胚胎。科學家從中提取幹細胞，並成功複製出75隻克隆鼠，當中一隻老鼠存活了1年9個月。

克隆鼠後代數量較少

研究團隊也成功讓克隆鼠與正常老鼠交配，產下正常的小老鼠。但相較於正常老鼠，克隆鼠產下的後代數量較少，而且公老鼠的其中一組幹細胞，僅能複製出母的克隆鼠。

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山梨大學生命環境學部生命工學科教授若山照彦表示，冷凍乾燥的成本相比液態氮冷凍低，未來將繼續改善乾燥技術，從而降低畸形的發生率，並提高生育率。

成功率僅0.02%

然而，這項技術也有缺點。保存在液態氮和極低溫度中的細胞，複製出克隆鼠的成功率在2%至5%，但利用冷凍乾燥技術保存的細胞，成功率僅有0.02%。

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責任編輯：陳卓賢

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