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【下半年展望】瑞信看好中國推更積極財政政策、惟降恒指年底目標價至24700點　薦3大投資主題（附個股名單）

股市 13:09 2022/07/06

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【下半年展望】瑞信看好中國推更積極財政政策、惟降恒指年底目標價至24700點　薦3大投資主題

港股持續波動，瑞信認為，中國下半年會推出更積極的財政及貨幣政策措施，對消費及房地產行業提供更多支持，同時會微調動態清零政策，以穩定經濟及市場，相信中資股會繼續反彈，並跑贏其他市場，而投資者已逐漸增持原本「輕倉」的中資股，建議短期可持續加倉，但該行將恒指年底目標價下調5.7%至24700點；MSCI中國指數則調低6.6%至85；滬深300指數降12.3%至5050點。

瑞信指，下半年可留意三大投資主題：（1）短期具催化劑且獲市場追捧的股份；（2）可逆勢而上股；（3）具長線投資價值的優質股。

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俄烏局勢及美國加息令市況更加複雜

瑞信稱，俄烏局勢及美國加息令市況更加複雜，上半年內地封城亦加劇內地經濟自去年第三季起的放慢速度，目前內地經濟活動已經自4月的低潮逐步恢復，但相信復甦之路緩慢，難以重現如2020年的V型反彈。

招商證券：下半年恒指料於21000至25000區間運行（附首選推薦名單）【下一頁】

該行比較各項宏觀經濟及行業數據，發現大部分宏觀指標如零售銷售、工業產出、房地產投資及出口已超越2019年水平，但房地產銷售、新屋動工及固定資產投資則仍較之前遜色，預期汽車及體育用品股行業會出現強勁復甦，而食品、餐飲、互聯網則會有溫和增長，線上旅遊及科技硬件的復甦則較緩慢。

因此瑞信預期，下半年行業前景較分化，投資者會專注於疫後重啟、政策刺激及監管放寬三大板塊，當中汽車、互聯網及房地產料吸引力最大，金融、能源、醫療保健、調味品則較失色。

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