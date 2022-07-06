▲ 【下半年展望】恒生資管：料下半年中港股市或逐漸好轉、可略為增持 關注市場3大風險

恒生投資管理發布第三季投資市場展望，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，隨着中國支持經濟政策出台，港股同時估值又便宜，料下半年中港股市或逐漸好轉，建議投資者可將部分現金轉入中港股市。

他續指，即使中國經濟放緩至4.4%，仍較全球主要經濟體為高，加上內地早就放鬆內房政策及推出刺激經濟措施出台，認為社融將會回升，預計今年中國內地實際財赤將高於目標（今年目標為2.8%）。因此，他認為中港股更有機會，並特別看好新能源車板塊。

中港股可跑贏美股

在投資策略方面，恒生資管建議，集中投資於受惠經濟重啟的內需股、高科技產業（如5G、人工智能等）、如新能源車的環境保護行業。同時，又加入防禦性強的股份平衡組合，如必需消費品、電信、本地銀行股。

另一方面，恒生資管卻不看好歐美股市。由於受通脹及加息問題所纏繞，其歐美市場的盈利有機會被調低，而歐洲更受俄烏戰爭影響，經濟表現更弱。因此，投資者宜選舉性買入中港股市，同時亦內偏好短年期的債券，多於長年期債券。

料美國為中期選舉猛壓通脹

薛永輝表示，目前市場仍有三大不明朗風險，一是俄烏戰爭未明，二是美國通脹和聯儲局緊縮貨幣政策步伐，三是中國經濟增長放緩。不過他認為，中國疫情爆發、政策監管、中美關係如審計及關稅問題的影響逐漸消退。

下半年重點關注在中國疫後復常、供應鏈改善及通脹高基數影響下，美國通脹會否回落，更可留意其按月變化。另外，由於美國11月將舉行中期選舉，美國總統拜登料以壓低通脹為政績，故料加息初期幅度會較快，而中美關係亦有望透過降低關稅而有所紓緩。

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編輯：姚卓然