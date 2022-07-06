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挪威能源工人一度罷工 英天然氣價格創3個月新高

環球社會熱點 12:57 2022/07/06

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挪威天然氣工人舉行罷工，對嚴重依賴挪威天然氣的英國造成巨大影響。英國天然氣價格周二（5日）創3個月以來新高，歐洲多地電價亦隨之上漲。挪威政府周二宣布，各方已同意結束罷工。

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英國周二天然氣價格升至每撒姆（therm）272.5便士（約25.7港元），創3個月以來高位，增幅約17.9%。歐洲西北部天然氣期貨合約基準價格周二亦上漲14%，達每兆瓦時172.88歐元（約1,392港元），同樣創3個月以來高位，歐洲西北部電價亦隨之上漲。

挪威為歐盟第二大天然氣供應國，僅次俄羅斯，供應量佔歐盟消費總量25%。挪威天然氣工人罷工後，當地其中一個大型營運商被迫關閉3個油氣田。英國約三分之一天然氣皆從挪威入口，挪威國營管道運輸商Gassco曾警告，最壞情況下或完全停止對英國出口。

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受俄烏戰爭影響，挪威通脹持續高企，當地天然氣工人要求加薪應對。挪威石油工人工會Lederne更曾表示，將擴大罷工規模至另外三個地點，料每日影響26.4萬桶天然氣的出產量。

但挪威政府周二夜晚發表公告，指各方已同意結束罷工，相關勞資糾紛將提交一個獨立委員會，所有人會盡快重返工作崗位。

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責任編輯：李俊儀

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