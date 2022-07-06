挪威政府介入結束罷工 歐天然氣價格回落

挪威天然氣工人舉行罷工，對嚴重依賴挪威天然氣的英國造成巨大影響。英國天然氣價格周二（5日）創3個月以來新高，歐洲多地電價亦隨之上漲。挪威政府周二宣布，各方已同意結束罷工。罷工風波過後，歐洲天氣價格顯著回落。

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受俄烏戰爭影響，挪威5月通脹達5.7%，當地天然氣工人上周拒絕工會領袖及資方協商的4%至4.5%加薪方案後，計劃周二起罷工要求加薪應對。但挪威政府周二夜晚發表公告，指各方已同意結束罷工，相關勞資糾紛將提交一個獨立委員會，所有人會盡快重返工作崗位。

隨罷工風波告一段落，歐洲天然氣價格明顯回落。荷蘭天然氣交易中心（TTF Trading）的8月天然氣期貨下跌６%，至每兆瓦時154.78歐元（約1,244港元）。天然氣期貨價格周二一度上漲14%，達每兆瓦時172.88歐元（約1,392港元），同樣創3個月以來高位，歐洲西北部電價亦隨之上漲。

英國天然氣價格亦出現波動，周二曾升至每撒姆272.5便士（約25.7港元），創3個月以來高位，罷工行動結束後，周三時回落至每撒姆（therm）240.5便士（約22.6港元）。

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根據挪威法例，政府可強行將勞資糾紛交由工資委員會裁定。工會領袖Ingvarsten表示，在政府強制解決方案下，達成條款和此前兩個石油業工會和僱主協商達成協議相同，具體細節將稍後協商。

挪威為歐盟第二大天然氣供應國，僅次俄羅斯，供應量佔歐盟消費總量25%。挪威天然氣工人罷工後，當地其中一個大型營運商被迫關閉3個油氣田。英國約三分之一天然氣皆從挪威入口，挪威國營管道運輸商Gassco曾警告，最壞情況下或完全停止對英國出口。

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責任編輯：李俊儀