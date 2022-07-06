美經濟硬着陸風險增　留意新興市場機遇

美國六月初公布的通脹數據出乎意料創新高，聯儲局隨後於月中大幅加息0.75厘，月底美製造業數據續錄跌幅。受通脹及加息夾擊，美經濟「硬着陸」風險正增加，反觀新興市場經濟前景逆風相對較少。投資者對股債等風險資產維持審慎投資取態的同時，不妨開始留意新興市場的投資機遇。

目前全球居高不下的通脹，是各地政府早前為應對疫情，而推出大規模刺激經濟措施的後遺症，再加上供應鏈瓶頸，及俄烏戰事等因素所催生。今年以來，大宗商品價格節節攀升，已對環球經濟增長構成一定阻力。與此同時，通脹趨升，持續蠶食各主要經濟體的實際工資，各地消費者皆面臨生活成本上升的壓力，以致消費信心動搖。即使今年上半年展現相對較具韌性的美國消費市場，近期也出現減弱跡象。

聯儲局為取回對通脹的控制權，正加大「收水」力度，更不惜承受收緊金融環境對經濟帶來的副作用。至今債券孳息已升至偏高水平，美國抵押貸款利率亦持續上升，環球融資市場及美國樓市均受影響。聯儲局主席鮑威爾早前亦坦言，大幅加息確有可能引發經濟衰退。

現時市場對美經濟的憂慮已由會否「硬着陸」，轉為「硬着陸」出現的時間點及嚴重程度。根據富達最新的預測，美經濟「硬着陸」的機率已由原估算的35%，提升至60%，「硬着陸」現為我們預測的基本情境。美國7月有機會再加息0.75厘，同時，我們預期美國通脹有望於短期內見頂，並於今年夏季開始回落。

至於同受高通脹困擾的歐洲，歐央行雖已預告7月加息，但對加息的積極度明顯不及聯儲局，因歐洲面對的不止通脹，還有地緣政治，及部分歐盟成員國債務偏高的問題，加息行動需平衡其他風險，歐央行未來或會於加息週期內，推出針對歐元區邊緣國家債的量化寬鬆方案，以穩定區內經濟。

歐美經濟各有隱憂，未來12個月全球經濟增長關鍵將繫於中國經濟復甦速度上。隨着中國各城市陸續解除防疫封禁措施，貨幣政策傾向寬鬆，經濟活動正漸漸恢復。儘管內地未來或再推刺激經濟政策，惟目前零售銷售仍疲弱，消費者及企業在解封後的行為取態有待觀察，加上監管政策存不確定性，我們對中國經濟復甦步伐保持審慎觀望態度。

從多元投資角度，美經濟「硬着陸」機率趨升，但大部分主要資產估值尚未反映，因此我們對股票及債券等風險資產維持審慎取態。股票方面，我們相對較看好包括中國在內，經濟前景逆風較歐美少的新興市場。至於債券，隨着市場憂慮經濟增長，利好政府債孳息向上，提升投資組合內的政府債比重，可增防守性。外匯方面，聯儲局控制通脹的決心，對美元匯價有所支持，歐元則有望受惠於歐央行的鷹派取態及其貿易順差。