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【低碳物流】亞馬遜推步行、電動單車送貨　料每年配送500萬件包裹

科技 12:45 2022/07/06

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亞馬遜於英國推出首隊電動單車送貨車隊。（法新社資料圖片）

為打造可持續發展的物流生態圈，國際科技巨頭亞馬遜（Amazon）推出首個微型配送中心，並加添電動單車送貨車隊，以取代貨車送貨方式，達致淨零碳排放。相關新送貨安排已於英國倫敦試行，預料每年配送增至約500萬件包裹。並且在2030年中，約有一半配送服務可達致其碳中和目標。

【網絡監管】英國擬加強互聯網法律　打擊俄羅斯虛假訊息

綜合外媒報道，亞馬遜於倫敦東部的哈克尼區（Hackney）開設第一個「微型流動配送中心（Micromobility Hub）」，並增添一支以電動貨運自行車及步行方式送貨的新團隊，透過採用電動單車，和在某特定情況下步行的送貨方式，取代倫敦街道上數千輛的貨車。

亞馬遜表示，該新添的送貨團隊每年可配送約100萬件包裹。加上倫敦現有的電動車隊，預料每年可配件約500萬件包裹。

事實上，是次組成的電動單車車隊和相關的送貨安排，只是亞馬遜減少碳排放最新措施之一。亞馬遜早前公布了5款全電動重型貨車，以取代傳統的柴油貨車。

亞馬遜英國區經理John Boumphrey透露，該企計畫於今年年底，陸續在該國曼徹斯特（Manchester）、科爾維爾（Coalville）、布里斯托（Bristol）等地的配送中心安裝3萬多塊太陽能板，並於2024年，將並太陽能項目數量增加1倍。

【資訊安全】英國國會議員聯署呼籲　停用中國廠商監控設備

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責任編輯：殷凱怡

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