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阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價

股市 12:34 2022/07/06

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阿里巴巴 （09988） 股價逆市升逾1%，半日收報116.8元，現價值得短炒？獨立股評人盧嘉偉（Reed）分析策略，現正邁向橫行區頂部阻力位，走勢不錯，升勢未必完結，短炒先望130元，甚至可望接近140元，到130元可食部分糊，留意阿里遭大戶減持的憂慮可成為回吐的利淡因素。足本分析→【按此

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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