阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價 股市 12:34 2022/07/06 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價逆市升逾1%，半日收報116.8元，現價值得短炒？獨立股評人盧嘉偉（Reed）分析策略，現正邁向橫行區頂部阻力位，走勢不錯，升勢未必完結，短炒先望130元，甚至可望接近140元，到130元可食部分糊，留意阿里遭大戶減持的憂慮可成為回吐的利淡因素。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 今日 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 今日 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 你可能感興趣 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 11:44 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 今日 12:16 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 今日 10:50 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 最新專欄文章 更多 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 今日 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 2022/07/05 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 2022/07/05 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 投資推介 港股 技術分析 阿里巴巴－SW（09988） 減持 目標價 阿里巴巴