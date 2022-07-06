【澳門疫情】新葡京酒店發現確診群組遭圍封、澳門再多146宗陽性個案　澳博跌逾3%

▲ 【澳門疫情】新葡京酒店發現確診群組遭圍封 澳門再多146宗陽性個案

澳門新冠疫情未止，發現多個群組感染病例，澳博 （00880） 旗下新葡京酒店出現當地第18個群組病例，至少有13人確診。新葡京酒店周二（5日）傍晚6時被圍封，為近兩年疫情以來，首度有澳門賭牌牌主自營賭場酒店被圍封。澳博午後股價跌幅擴大至3%，暫報3.29元，成交3170萬元。

澳門今日下午公布，24小時內發現146宗陽性個案，此輪疫情累計有1087宗。最新146宗之中，第四輪全民核酸陽性個案佔48宗，管控區個案中發現39宗，而黃碼、清潔、保安、物管等重點人群發現59宗。

澳娛：嚴格執行並積極主動配合澳門政府的防疫指引

新葡京酒店各出入口於昨日下午拉起封鎖線，穿著防護衣人員就架設帳篷，在場駐守，圍封時仍有顧客及職員在內，各人要留在大堂，不能外出。應變協調中心指，新葡京酒店至今出現13宗個案，涉及不同範疇的工作人員。

擁有和經營新葡京酒店及娛樂場的澳娛重申，一直嚴格執行並積極主動配合澳門政府的防疫指引，持續與相關政府部門包括衞生局及博監局保持緊密溝通，全力支持政府的防控工作，以保障員工和賓客的健康與安全為優先。

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