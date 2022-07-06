【英超】涉強姦球星再被捕 多一名女性指控

英超一名球星日前因被指涉嫌強姦而被捕，惹起當地球壇震驚。英國警方日前表示，因發現球星涉及另外兩宗強姦，再次把球星拘捕。英國媒體報稱，首宗案件的舉報女性接獲其他受害者通報，揭發球星可能干犯其他強姦案。

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倫敦警方周二（2日）發表聲明，指日前被捕的29歲英超球星在扣留期間，被發現涉嫌在2021年4及6月時分別強姦一名20多歲女子而再次被捕。球星已獲保釋，8月需向警方報到，警方指案件仍在調查階段。

英國太陽報引述消息人士報稱，首宗案件的女受害者向警方透露，在社交平台Instagram接獲其他疑似受害女性的舉報，指她在2021年時曾遭有關球星強姦。警方再次拘捕該名球星，展開多宗強姦案調查。

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據悉，新增的女舉報者年約20多歲。警方指球星被扣超過24小時後已保釋外出，8月時需向警方報到。消息人士指出，球星所屬球會高層對事件大為震驚，惟未有評論事件。

英國坊間有傳，涉事球星享譽國際，應會參與今年舉行的卡塔爾世界盃，所屬球會將舉行季前巡迴賽，但他因案件將不能參與。

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責任編輯：吳漢培