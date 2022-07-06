▲ 【港交所388】歐冠昇料更多中概股改為香港第一上市

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇接受外電訪問時表示，預料更多第二上市的中概股會考慮轉為香港第一上市，而納入港股通將成為目前選以香港第二上市的中概股考慮更改上市地位的主要誘因。

歐冠昇稱：「我們看到阿里巴巴和其他公司的例子，愈來愈多交易來到我們場地。若他們在香港交投量佔比逾55%，他們就沒得選擇（必須在香港第一上市）。」惟他未有披露，港交所是否與阿里巴巴 （09988） 探討香港第一上市的可能性。

除了小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 在回流香港上市已選第一上市地位外，部分企業如嗶哩嗶哩 （09626） 最初以第二上市申請香港上市，年內也宣布啟動程序轉為香港第一上市。在香港第二上市可獲豁免部分上市規則，但並不符合港股通納入要求，無法吸納北水資金。

歐冠昇：上任後沒受到任何外來制肘 加密交易所有很多值得學習

在其他議題上，歐冠昇預期香港將減少入境檢疫時間，個人更希望能短時間內不再需要隔離檢疫，「我習慣前往紐約一日再回來，現在這變成不能想像的事」。他續指，香港維持為最國際的中國城市符合中國利益，不認為這會改變，並指上任以來沒有感受到任何外來制肘。

在加密資產方面，歐冠昇重申無意發展加密資產交易所，但認為當中有很多特色值得參考，「你（在傳統交易所）做一單交易，需要48小時交收、中途有10至12個人經手，相對於加密交易所，它們使用簡單，可以24小時交易，用戶間交易無須中介，可自動安收，這明顯是更有效率的營運方式。」

相關文章：

【港交所388】歐冠昇：已有180間公司向港交所遞交A1上市申請 目前市場條件正在改善

【港交所22周年】歐冠昇：港交所須自我顛覆、由基礎設施進化成以客戶為中心 金融大會堂重新開幕（圖集）

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】