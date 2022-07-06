  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (三) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬

環球社會熱點 12:00 2022/07/06

分享：

分享：

美國伊利諾伊州芝加哥周一（4日）槍擊案造成7死，一對年輕父母為保護孩子遇害，兩歲男童淪為孤兒。有民眾在網上為男孩發起籌款，不足一日已籌逾160萬美元（1,248萬港元），所得款項將交予其親友養育男孩成長。

芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆 【下一頁】

芝加哥有父母趁假期帶子女觀賞國慶巡遊，沒想到慶祝活動竟發生槍擊案。38歲的Lauren Silva與男友在現場發現男孩Aiden，並他帶到安全地方。Aiden當時有擦傷，身上沾滿血跡，他不斷詢問Lauren，「爸爸媽媽是否很快回來？」

兩人事後發現Aiden父母在槍撃案雙雙遇害，其父親更疑似為保護兒子而中槍，Aiden頓成孤兒。網民在芝加哥地區的社交媒體群組廣傳Aiden資訊，最終協助他成功與祖父母團聚。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺 【下一頁】

民眾Irina Colon在網站GoFundMe代表Aiden家人發起眾籌，指年幼的Aiden要沒有父母環境下長大，雖然有關愛他的親人照料，但未來長路漫漫，所以希望籌款協助Aiden安穩成長。

在不足一日時間內，網頁獲超過31萬名網民捐款，至今已籌得逾160萬美元（1,248萬港元）款項，Aiden現時暫由祖父母照顧。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺
今日
芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
今日
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
今日
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」
2022/07/05
印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
今日
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭

你可能感興趣

芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺
今日 12:48
芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
今日 11:02
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
今日 09:05
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
網絡熱話 罪案 社交平台 美國 槍擊 芝加哥

上一篇文章

【英超】涉強姦球星再被捕 多一名女性指控

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補
英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間12:00）
英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款
英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款