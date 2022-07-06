芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬

美國伊利諾伊州芝加哥周一（4日）槍擊案造成7死，一對年輕父母為保護孩子遇害，兩歲男童淪為孤兒。有民眾在網上為男孩發起籌款，不足一日已籌逾160萬美元（1,248萬港元），所得款項將交予其親友養育男孩成長。

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芝加哥有父母趁假期帶子女觀賞國慶巡遊，沒想到慶祝活動竟發生槍擊案。38歲的Lauren Silva與男友在現場發現男孩Aiden，並他帶到安全地方。Aiden當時有擦傷，身上沾滿血跡，他不斷詢問Lauren，「爸爸媽媽是否很快回來？」

兩人事後發現Aiden父母在槍撃案雙雙遇害，其父親更疑似為保護兒子而中槍，Aiden頓成孤兒。網民在芝加哥地區的社交媒體群組廣傳Aiden資訊，最終協助他成功與祖父母團聚。

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民眾Irina Colon在網站GoFundMe代表Aiden家人發起眾籌，指年幼的Aiden要沒有父母環境下長大，雖然有關愛他的親人照料，但未來長路漫漫，所以希望籌款協助Aiden安穩成長。

在不足一日時間內，網頁獲超過31萬名網民捐款，至今已籌得逾160萬美元（1,248萬港元）款項，Aiden現時暫由祖父母照顧。

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責任編輯：郭麗明