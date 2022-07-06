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【機器學習】AI創新遇瓶頸？　近四成機器學習從業員：無提高模型性能數據

科技 11:57 2022/07/06

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對ML從業者來說，數據質量是他們成功的最重要因素之一。（法新社）

企業藉人工智能（AI）進行機器學習（ML），可自動化分析數據並進行預測，以更高效率優化模型性能。不過，根據AI數據平台Scale AI的報告，有37%機器學習從業員表示，由於未能獲得高質量的數據，因此無法提高模型性能。

【數碼分身】西門子夥Nvidia　打造「工業元宇宙」

Scale AI向1,300多名來自Meta、Amazon、Spotify等公司的ML從業員進行調查，以了解ML生命周期在每一個階段，包括從數據收集和註釋，到模型開發、部署和監測的情況，以了解AI創新的瓶頸所在及成功之處。

【人工智能】Shell加速能源轉型　AI布局改善端對端流程

對ML從業者來說，數據質量是他們成功的最重要因素之一，而根據受訪者的說法，這也是最難克服的挑戰。報告提到，37%的受訪者表示他們沒有改善模型性能所需的各種數據，而且大多數人的訓練數據更會遇上質量差的問題。

67%訓練數據  存雜音問題

排名前三的數據質量問題，分別是數據雜音（67%）、數據偏見（47%）和領域差距（47%），而只有9%受訪者表示他們的訓練數據沒有以上問題。

Scale AI建議，ML團隊可考慮與負責數據註釋（Data Annotation）的企業合作，克服數據整理和註釋質量方面的挑戰，加速模型部署。如果完全沒有與這些公司合作，很可能需花費超過三個月的時間來獲得註釋數據。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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