京東9618走勢轉弱宜止蝕？短線落車位話你知 股市 13:21 2022/07/06 分享： 分享： 京東 （09618） 午後股價跌逾4%，早前舉行一年一度的618購物節，相關活動一直利好集團股價走勢。惟獨立股評人盧嘉偉（Reed）指是次銷售數字可能只是反映早前壓抑的消費需求，消息未必長遠利好。事實上，股價現時走勢開始橫行，未破保力加通道上行區。有貨投資者可於258-262元考慮走貨。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 今日 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 2022/07/04 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 你可能感興趣 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 11:45 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 今日 12:16 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 11:44 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價 今日 阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 今日 藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 2022/07/05 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 港股 京東集團—SW（09618） 止蝕 京東（美：JD） 銷售