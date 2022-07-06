  • 30°C
香港時間 : 2022706日 (三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

京東9618走勢轉弱宜止蝕？短線落車位話你知

股市 13:21 2022/07/06

分享：

分享：

京東 （09618） 午後股價跌逾4%，早前舉行一年一度的618購物節，相關活動一直利好集團股價走勢。惟獨立股評人盧嘉偉（Reed）指是次銷售數字可能只是反映早前壓抑的消費需求，消息未必長遠利好。事實上，股價現時走勢開始橫行，未破保力加通道上行區。有貨投資者可於258-262元考慮走貨。足本分析→【按此

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？
今日
晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？
藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知
今日
藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
今日
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）
2022/07/04
【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）

你可能感興趣

晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？
今日 11:45
晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？
藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知
今日 12:16
藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
今日 11:44
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析

最新專欄文章 更多

阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價
今日
阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價
藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知
今日
藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知
晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？
今日
晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
今日
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
商品周期到頂未 油價仲會衝上？
2022/07/05
商品周期到頂未 油價仲會衝上？
港股 京東集團—SW（09618） 止蝕 京東（美：JD） 銷售

上一篇文章

【大行報告】大摩：九龍倉置業股價未來60日逾八成機會跑輸大市　股息率並不吸引

下一篇文章

【下半年展望】瑞信看好中國推更積極財政政策、惟降恒指年底目標價至24700點　薦3大投資主題（附個股名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌30點，納指期貨微升1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌30點，納指期貨微升1點（不斷更新）
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股高港2%　夜期僅跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股高港2%　夜期僅跌74點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款