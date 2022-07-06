新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 股市 11:44 2022/07/06 分享： 分享： 新股「鋰王」天齊鋰業 （新上市編號：09696） 今日截止公開發售，是否值得把握最後衝刺機會抽一手？獨立股評人盧嘉偉（Reed）指天齊鋰業涉及下游、上游業務自給自足，過去一年A股表現突出，新股低估值、訂價吸引，亦憧憬料受惠內地新能源汽車復甦，值得小注抽，上市首2天宜食部分糊，留意手機電池價格、需求較淡會有影響。足本分析→【按此】 *加息周期債市點睇？重溫《ET財智Talk》霸菱劉偉達嚴選3類債劵* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 今日 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 你可能感興趣 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 今日 10:50 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 11:45 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 最新專欄文章 更多 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 2022/07/05 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 2022/07/05 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 取消關稅利好中概股？ 睇升最重要有咩關鍵因素 2022/07/05 取消關稅利好中概股？ 睇升最重要有咩關鍵因素 碧桂園服務（6098）升穿10天綫可否食糊？物管股前景如何？ 2022/07/05 碧桂園服務（6098）升穿10天綫可否食糊？物管股前景如何？ IPO 港股 天齊鋰業（09696） A股