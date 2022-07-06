藥明生物2269可憧憬重返100元關？短線策略話你知 股市 12:16 2022/07/06 分享： 分享： 藥明生物 （02269） 有望從美國「未經核實實體名單」中移除，公司股價半日逆市靠穩。獨立股評人盧嘉偉（Reed）表示，藥明生物形態屬上升趨勢。持有股份的投資者現階段可以先上望90-95元，如股價企穩90元水平，可繼續持有，憧憬重回紅底100元關。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價 今日 阿里巴巴9988值得短炒？速睇短線目標價 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 今日 晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 2022/07/05 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 2022/07/05 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 汽車股 新報 藥明生物（02269） 港股 美國