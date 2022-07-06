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【中美貿易戰】拜登仍在考量取消對華關稅選項 因收到超過400個請求要保留關稅

環球政經 18:32 2022/07/06

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據《路透社》報道，白宮在周二 （5日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）的團隊仍在考慮是否降低某部分對華進口商品的關稅，以緩解美國的高通脹，然而產業界仍要求要保留關稅。

截至周二，已有400多個維持對中國商品關稅的請求提交到美國貿易代表辦公室（U.S. Trade Representative），而這使拜登在進行決策時更困難和複雜。

提出請求的包括從 美國最大工會組織「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」（AFL-CIO）到美國航空公司的的飛行員工會「聯合飛行員協會」（APA）的 24 個工會委員會，他們要求繼續執行前總統特朗普（Donald Trump）徵收所有「301 條款」的關稅，當中涵蓋約 3700 億美元（約2.9萬億港元）的中國進口商品。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，在政府內部就削減關稅以緩解高通脹進行了數周的審議之後，拜登的團隊仍在權衡各種策略。

有消息人士指，拜登還在權衡是否將取消對華部分關稅與對中國工業補貼和主導半導體等行業與301 條款結合調查。

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責任編輯：關海儀

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