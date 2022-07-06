「1881」與金絲楠木資深收藏家攜手呈獻「御木典藏 • 故宮棟樑」展覽　價值逾三千萬港元國木珍品首次在港公開亮相  

為慶祝香港特別行政區成立25周年，由長江實業集團有限公司發展、香港文化旅遊購物地標「1881」與兩位資深楠木收藏家暨楠木專業委員會香港辦公室負責人羅天榮先生及徐竟紋先生聯合主辦「御木典藏 • 故宮棟樑」國木金絲楠展，展覽會在2022年7月6日至10月4日期間於尖沙咀廣東道2A「1881」古蹟展覽館內舉行，屆時將會展出超過十件從未在香港曝光的私人珍藏品，包括《麒麟觀音》、《龍生九子》、《巔峰》及《神山》等珍貴作品，總值逾港幣三千萬。

金絲楠木因木紋帶金黃色絲狀紋理得名，是中國獨有的珍貴木材，屬國家二級保護植物，產於四川、雲南、貴州、湖南和湖北，海拔一千至千五米的亞熱帶地區山谷、山窪及河岸。《博物要覽》曾記載：「金絲者出川澗中，木紋有金絲。楠木之至美者，向陽處或結成人物山水之紋」。



自古以來，金絲楠木多見於宮殿和少數寺廟，至明、清兩代貴為皇帝御用之木，民間擅自採用會被視為僭越禮制而獲罪，故有「皇帝木」、「帝王木」之稱，同時有「國木」的美譽。在北京紫禁城內，處處可見金絲楠木的蹤影，其中太和殿的龍椅及其背後的屏風均採用金絲楠木製造，外罩以金漆龍紋及寶石裝飾，氣勢非凡。



最上等的金絲楠木是出於四川的陰沉木，當地人稱為烏木。金絲楠要進入陰沉木級別，須埋在河牀或地下深處，歷經至少四千年自然碳化才形成。金絲楠烏木出土時外表看來像焦炭，打磨後高度光滑明亮，擁有極高科研、文化及經濟價值。



資深楠木收藏家暨楠木專業委員會香港辦公室負責人羅天榮先生表示：「金絲楠烏木數量稀少，市場上向隅者眾。作為金絲楠木的愛好者，希望藉着今次展覽令更多人認識這種珍貴木材，了解其特質、價值，以至在中國宮廷中的輝煌歷史。」



是次展出的私人珍藏品，透過傳統手工藝木雕完美呈現金絲楠木豐富多變的紋理，溫潤剔透的質感和光澤，令展品更臻至善，達致高超的藝術境界。場內展板更詳細介紹金絲楠木的物種、價值、尊貴地位及象徵，讓參觀者以金絲楠木為起點，進一步欣賞中國自然物種與傳統工藝昇華而成的極致美學。



資深楠木收藏家暨楠木專業委員會香港辦公室負責人徐竟紋先生表示：「金絲楠木是大自然賜給我們的珍貴遺產，以此製成的工藝品不但具有觀賞和收藏價值，同時承載着明、清宮廷家具的歷史文化和藝術底蘊，是需要我們守護傳承，致力保護的文化瑰寶。是次展覽與歷史建築『1881』合辦，更別具意義，乃因『1881』為香港罕有之歷史建築群，滿載歷史情懷，同時，『1881』一向致力推廣文化活動，在此優越項目展出這批珍藏，相得益彰。 」



長江實業地產投資有公司董事黃思行小姐表示：「感謝羅天榮先生及徐竟紋先生於『1881』展出他們的私人珍藏。『1881』一直以來都是香港的文化旅遊地標，亦集中各奢侈品牌旗艦店，今次展品共值逾三千萬，十分珍貴；金絲楠木極為罕有，加上展品造工精細，難得一見。際此香港故宮博物館開幕及香港特別行政區成立25周年之慶典，『1881』帶來此故宮御用之木的展覽，饒富意義。」



「御木典藏 • 故宮棟樑」國木金絲楠展

日期：2022年7月6日至10月4日

時間：早上10時至晚上10時

地點：尖沙咀廣東道2A「1881」地下及1樓古蹟展覽館



精選展品:

《麒麟觀音》

此展品分為兩部分，一部分為神態從容自若的陶塑觀音；另一部分是保留了金絲楠木自然形態的瑞獸麒麟，兩者結合寓意美好祥和，萬事皆順意。

《龍生九子》

取材自中國民間傳說「龍生九子」的神話。在中國傳統文化中，九代表眾多，是權力的象徵，有至高無上之意。

《巔峰》

以粗獷豪邁，大刀闊斧的利落風格刻劃出隋唐第一猛將李元霸的形神動態。人物面部表情勾勒細致，層次豐富，充分展現木雕追求古樸與華麗兼備的工藝特色。

《神山》

木雕藝術主張因材施藝，盡量保持原木的天然形態神韻。此作品利用腐朽的枯木斷根再創作，透過高超的木雕技巧和藝術觸覺，活現神山的獨特線條，將自然與藝術的巧妙融和。

《絲綢之路》

以傳統木雕形式雕刻出古長安城的商旅盛況，展現滿載絲綢、瓷器的駝隊在沙漠上長途跋涉的場景，無論駱駝、人物或景致皆栩栩如生。

《神獸》

此作品天然而成，原木從地下破土而出已富有藝術效果，稍加琢磨即帶有神秘靈巧之態，堪稱巧奪天工之作。



(特約)