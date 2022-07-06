芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺

美國本周一（4日）為獨立日，芝加哥郊區舉行慶祝巡遊時發生槍擊案。槍殺案已增至7人死亡，美國警方表示，槍手事後曾穿上女裝逃逸，且已計劃是次襲擊數周。美國警方同時指，將控告槍手7項一級謀殺。

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美國警方確認，事件死亡人數已增至7人。伊利諾伊州萊克縣（Lake County）檢察官Eric Rinehart表示，槍手克里莫三世（Robert Bobby Crimo III）將被控7項一級謀殺，並形容今次襲擊是「早有預謀及精心策劃」（premeditated and calculated）。

當局透露，克里莫三世事後曾穿上女裝隱藏紋身，並混入人群逃逸，當局事發數小時後在芝加哥北部發現其行蹤。美國警方指，克里莫三世此前經合法途徑，購買作案的AR-15突擊步槍及其他手槍，他在襲擊中一共射擊逾70次。當地警方亦透露，克里莫三世已經計劃是次襲擊數周。

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克里莫三世此前曾在YouTube上發布數十條影片，內容包括他或卡通人物手持步槍的圖像。克里莫三世亦在社交媒體網頁上，展示芬蘭白人至上主義組織Suomen Sisu的標誌。YouTube目前已刪除他的頁面，Instagram 及Twitter亦封鎖了他的帳戶。

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責任編輯：李俊儀