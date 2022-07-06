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英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台

環球政治 11:02 2022/07/06

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英國政府日前大地震，財相辛偉誠與衛生大臣賈偉德先後請辭，兩人更表明質疑首相約翰遜的領導。約翰遜至今亦堅拒下台，安排教育大臣查學禮及內閣事務大臣柏建熙接任。最新民調顯示，近7成英國受訪者認為約翰遜應該下台。

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辛偉誠（Rishi Sunak）與賈偉德（Sajid Javid）於周二（5日）先後發出公開信，表明辭任財相及衛生大臣。辛偉誠指在現時英國面臨多重問題時決定辭職並非容易的決定，但認為公眾有權期待政府適當及慎重地回應現有難關，現政府未能達此標準，因而決定離開。

賈偉德表明，眾多國會議員及大眾已對約翰遜（Boris Johnson）的管治能力失去信心，強調約翰遜繼續執政下情況不會改變，因此選擇辭職。同日，另有數位政府中級官員及保守黨人宣布辭職。

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然而，約翰遜維持一貫立場拒絕下台，隨即委任查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，柏建熙（Steve Barclay）接任衛生大臣。外長卓慧思（Liz Truss）與蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）亦表示，絕對支持約翰遜。

約翰遜領導的政府及保守黨近來接連爆出醜聞，包括違反防疫規定的首相府派對門，以及多名保守黨國會議員涉及性醜聞，導致即使他上月成功度過不信任動議，但內部的不滿及挑戰並未減少。約翰遜周一亦為委任平徹（Chris Pincher）成為副黨鞭道歉，表明英國政府絕不接受任何濫用權力人士及侵犯他人者。

縱然約翰遜在烏克蘭問題上贏回不少支持，但YouGov的最新民調中顯示，69%受訪英國民眾認為約翰遜應該下台。

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責任編輯：吳漢培

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