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【異動股】 理文化工發盈喜 料中期盈利按年增逾50% 股價大升逾一成

股樓投資 10:59 2022/07/06

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理文化工（00746）昨日（5日）收市後發盈喜，預期截至今年6月底止6個月盈利較去年同期增長超過50%。消息刺激股價今早（6日）高開近15%，高見7.8元，最多升17.3%，暫報7.35元，仍大升10.5%。

同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

理文化工表示，盈喜主要歸因於化工產品售價因供需關係緊張而於期間維持於歷史高位水平，並帶動集團盈利能力。集團將於下月8日公布中期業績。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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記者：郭秀慧

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港股 盈喜 異動股 理文化工（00746）

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