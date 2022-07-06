▲ 【TSLA】Tesla次季交付量兩年來首次下滑 分析：通脹過熱或再影響未來電動車需求

電動車巨企Tesla 次季產量及交付量同步下跌，有分析師認為，Tesla 正面臨一系列障礙，包括生產障礙到潛在影響利潤的通脹升溫。資管公司Hargreaves Lansdown 分析師 Susannah Streeter 形容Tesla 面臨著一個打地鼠的場景，「一個問題解決得越快，另一個問題就會出現。」

Streeter 表示，隨著Tesla最新交付量下跌幅度多過於預期，情況再次變得黯淡，影響對Tesla 保持在電動汽車領域領先地位的信心。Streeter 警告說，由於通脹過熱而導致的全球生活成本緊縮可能會對未來的需求產生連鎖反應。

摩通下調目標價至385 美元

摩通將Tesla 的目標價下調 10 美元至 385 美元，摩通表示，Tesla生產情況及財務業績可能會受到德洲及柏林的新工廠的特定執行問題所影響。

CFRA Research 股票高級分析師 Garrett Nelson 表示，德州及柏林工廠可能會繼續拖累業績，直到它們達到更高的利用率，但預計下半年產量將強勁反彈。

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