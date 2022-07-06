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【網絡監管】歐盟通過《數位市場法》及《數位服務法》　限制科技巨頭壟斷

科技 10:53 2022/07/06

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如果歐盟監管機構發現違規行為，可以對其進行最高達前一年全球總營業額10%的處罰。（法新社）

各地政府近年對網絡監管愈趨關注，經過數個月的談判和議題，歐盟終於通過《數位市場法》（The Digital Markets Act）及《數位服務法》（Digital Services Act），以限制科技巨頭壟斷，促進更公平的競爭，並且改善用戶私隱保護。據悉，《數位市場法》最快在明年春季生效，而《數位服務法》則將於2024年1月1日生效。

容許App開發者   與客戶直接聯繫交易

《數位市場法》側重防止Google、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）一類的行業領導者濫用其規模，這包括與小型競爭對手的服務提供更好的互操作性，確保文件可以在系統之間發送。應用商店方面，App開發者將有權與他們的客戶直接聯繫交易，而不需要通過有關的平台持有者。

【演算法規管】日本法院或仿效歐盟　要求大型科技企業分享內容演算法

禁止向兒童銷售廣告

至於《數位服務法》，則重點關注Facebook、亞馬遜（Amazon）和Google等線上平台，要求這些企業更加積極主動地進行內容審核，防止在其平台上銷售非法或不安全的商品。同時，用戶也將能夠了解平台算法，以及為何會向他們推薦某項內容，並質疑任何以算法作審核的決定。此外，企業也不能夠再使用敏感的個人數據進行廣告定位，以及向兒童銷售廣告。

【反壟斷案】Intel反壟斷案上訴成功　再向歐盟委員會索償49億利息

以上義務將會按比例進行，意味最大的平台將承擔最大的義務。每月擁有4,500萬或以上用戶的平台將接受獨立審計，以確保它們能夠防止假新聞和非法內容。這些平台還必須向研究人員開放其算法和數據，使他們能夠研究系統可能造成的影響和潛在危害。

歐盟將對這兩項法案給予了充分的支援，如果監管機構發現違規行為，可以對其進行最高達前一年全球總營業額10%的處罰。然而，如果發現有企業「重複違規」，這一數字將上升至全球營業額的20%。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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