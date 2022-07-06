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【新東方】市場研究：6月東方甄選直播間銷售額6.81億人幣　單月粉絲增加近1953萬

股市 10:28 2022/07/06

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【新東方】市場研究：6月東方甄選直播間銷售額6.81億人幣　單月粉絲增加近1953萬

近月新東方旗下「東方甄選」直播間憑藉另闢蹊徑的「雙語帶貨」而內地人氣大增，直播電商數據平台新抖數據顯示，整個6月份，東方甄選直播間銷售額6.81億，是抖音平台6月唯一一個破6億，而交個朋友直播間則排名第三。

新東方 （09901） 現升13%，報18.16元。新東方在綫 （01797） 現升10%，報20.3元。

此外，東方甄選、董宇輝、俞敏洪等賬號粉絲數目也狂漲，其中東方甄選30天粉絲增加1952.69萬，東方甄選之圖書粉絲增加285.48萬，董宇輝粉絲增加165.01萬。

此前俞敏洪曾表示，教育是新東方的主要業務。據報，新東方正在努力佈局，包括針對中小學生的素質素養教育體系和產品體系；針對出國留學人群的學習體系和諮詢體系；針對大學生的各類考試培訓和職業發展培訓體系；針對智慧教育的軟硬件發展體系。

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港股 海外升學 抖音 新東方—S（09901） 新東方（美：EDU） 新東方在綫（01797）

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