  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (三) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？

股市 11:45 2022/07/06

分享：

分享：

近期全球晶片股走勢偏弱，中芯國際 （00981） 由6月份高位19.38元回落至今，未見有太大反彈動力，溫傑亦指中芯撈貨未是時候，至於詳細原因 ？  （ 速睇點選 16：06 – 19：33）

記得收看今集：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

更多精彩節目， 即click：

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
2022/07/04
港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
2022/07/04
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
2022/07/04
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊
2022/07/04
下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知
2022/07/04
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知

你可能感興趣

港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
12:23 2022/07/04
港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
12:45 2022/07/04
商湯020玩投機操作？話你知有多值博
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
14:02 2022/07/04
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？

最新專欄文章 更多

新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
今日
新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
商品周期到頂未 油價仲會衝上？
2022/07/05
商品周期到頂未 油價仲會衝上？
油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？
2022/07/05
油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？
取消關稅利好中概股？ 睇升最重要有咩關鍵因素
2022/07/05
取消關稅利好中概股？ 睇升最重要有咩關鍵因素
碧桂園服務（6098）升穿10天綫可否食糊？物管股前景如何？
2022/07/05
碧桂園服務（6098）升穿10天綫可否食糊？物管股前景如何？
撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹

上一篇文章

【港交所388】歐冠昇料更多中概股改為香港第一上市

下一篇文章

新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股高港2%　夜期僅跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股高港2%　夜期僅跌74點（不斷更新）
【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股東解禁前一個月CCASS倉位增9倍
【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股東解禁前一個月CCASS倉位增9倍
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【美股收市】美滙越106 道指曾瀉742點收跌129點 納指倒升1.8%
【美股收市】美滙越106 道指曾瀉742點收跌129點 納指倒升1.8%
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款