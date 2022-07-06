晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？ 股市 11:45 2022/07/06 分享： 分享： 近期全球晶片股走勢偏弱，中芯國際 （00981） 由6月份高位19.38元回落至今，未見有太大反彈動力，溫傑亦指中芯撈貨未是時候，至於詳細原因 ？ （ 速睇點選 16：06 – 19：33） 記得收看今集：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 【ET財智Talk】加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵 立即收看！ 【ET開市直擊】油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 2022/07/04 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 2022/07/04 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 2022/07/04 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 2022/07/04 下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 2022/07/04 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 你可能感興趣 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 12:23 2022/07/04 港股下半年有機會再試萬八？睇實恒指呢個位能否企穩 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 12:45 2022/07/04 商湯020玩投機操作？話你知有多值博 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 14:02 2022/07/04 商湯020股價未止跌 持貨如何自保？ 最新專欄文章 更多 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 今日 新股「鋰王」值得抽？盤點天齊鋰業9696利好、利淡因素＋前景分析 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 2022/07/05 商品周期到頂未 油價仲會衝上？ 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 2022/07/05 油價衝高 股神巴菲特新愛股西方石油（OXY）可否追入？ 取消關稅利好中概股？ 睇升最重要有咩關鍵因素 2022/07/05 取消關稅利好中概股？ 睇升最重要有咩關鍵因素 碧桂園服務（6098）升穿10天綫可否食糊？物管股前景如何？ 2022/07/05 碧桂園服務（6098）升穿10天綫可否食糊？物管股前景如何？ 撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹