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【新股IPO】智雲健康9955首掛跌逾7%　一手帳面蝕230元

新股IPO 16:36 2022/07/06

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【新股IPO】智雲健康9955首掛跌逾7%　一手帳面蝕230元

智雲健康 （09955） 今日首掛以30.5元平開，最高見30.7元後便轉跌，一度跌幅擴大至兩成，低見24.35元。智雲健康在收盤前突然抽高，跌幅收窄，最終收報28.2元，跌7.5%，全日成交1.2億元，一手100股帳面虧損230元。

公司一手中籤率為50%，抽4手穩獲1手。公司指，所籌得的資金約60%的所得款項淨額預計將用於業務擴張，將繼續實施「醫院為先」 戰略，擴大全國的醫院網絡；約25%的所得款項淨額預計將用於提高公司的醫學知識和技術能力，以加強在數字醫療行業的領導地位，並投資深化公司與行業參與者的聯繫， 提供更好的醫療。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

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