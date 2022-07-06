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【對沖基金】橋水旗下Pure Alpha據指上半年回報達32%遠勝大市　另老虎環球6月終於賺錢

Hot Talk 09:41 2022/07/06

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【對沖基金】橋水旗下Pure Alpha據指上半年回報達32%　另老虎環球6月終於賺錢

《路透》引述消息人士指，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）旗下王牌基金Pure Alpha，上半年回報為32.2%，表現遠勝大市。期內，標指下跌約20%。

消息人士表示，Pure Alpha基金表現強勁，主要受惠投資者對美國聯儲局可能進取加息的揣測，觸發市場大幅波動。自從1991年成立以來，Pure Alpha基金平均每年回報為11.4%。

近期，橋水加大做淡歐股。公司6月23日披露，歐股淡倉增至95億歐元（約105億美元），較當時上一周披露的57億美元規模大增。根據彭博彙編的數據，橋水基金披露了對28家公司的淡倉押注，其中對ASML Holding NV、TotalEnergies SE、賽諾菲和SAP SE的空頭倉位均超過5億美元。據Breakout POINT提供的數據顯示，橋水基金最新的淡倉規模達95.2億歐元。

老虎環球6月回報終升3%

另外，外電又引述消息人士指，對沖基金老虎環球6月份上升3.4%，將今年以來的跌幅收窄至50.1%。美國明星基金經理Chase Coleman此前集中押注科技和消費股，可是一些持股最大的股票暴跌，並被迫削減一些風險資本投資，該對沖基金的回報率邁向有記錄以來最糟糕的一年，而6月份是它今年第一個賺錢的月份。

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編輯：姚卓然

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