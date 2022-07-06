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【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code）

股市 08:55 2022/07/06

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醫藥股上日急升跑贏大市，據指藥明生物有望從美國「未經核實實體名單」中移除，消息帶動中概藥股反彈，百濟神州高港股近1成，再鼎醫藥、和黃醫藥齊升，藥股受捧前景點？新股天齊鋰業 （新上市編號：09696） 錄得超額認購，今日截止公開發售，「鋰王」新股有冇睇頭？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：23 - 港股今日焦點速覽　
00：51 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：40 - 美國減對華關稅非勢在必行
04：01 - 減對華關稅未必即時紓緩通脹   為政治籌碼 
05：12 - 如減關稅有利出口股氣氛
05：53 - 英倫銀行料全球經濟衰退風險上升    
08：04 - 投資者信心萎縮    大市避險情緒高漲
08：31 - 美股未跌夠    價值股被洗現價值重估
09：23 - 美國料7月再加息0.75厘    市場流通資金趨向緊張
10：00 - 美股繼續尋底    市場料加息周期短而急
11：35 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：24 - 港股料維持上落市   23000點有阻力
13：55 - 醫藥股受國策支持    間中有消息帶動炒起
16：18 - 中生製藥 （01177） 累積升幅大     睇2月高位作目標
16：52 - 高追時間要縮短
17：01 - 石藥 （01093） 可留意   上升空間較大 
18：01 - 港股開市前市況速報
18：35 - 拆解新股天齊鋰業 （09696） 業務   過去一年A股表現突出
22：00 - 盤點新股天齊鋰業 （09696） 利好、利淡因素
23：35 - 新股天齊鋰業 （09696） 值得抽  宜小注怡情
24：35 - 新股天齊鋰業 （09696） 上市首2天宜食部分糊
24：57 - ET個股推介：藥明生物 （02269）
30：06 - 港股、A股開市初段市況速報
30：46 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 走短一轉    上望支持幾多？ 
34：07 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 83元買入上望多少？
35：19 - 觀眾問股：京東 （09618） 268元買入點睇？反彈目標多少？
37：55 - 觀眾問股：華電 （00902） 4.58元有貨點睇？
40：40 - 汽車股消息速報
41：05 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 為何不跟汽車股升？8.7元買入點睇？
44：20 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 3.4元買入點睇？
46：55 - 觀眾問股：申洲國際 （02313） 現價可入？
48：50 - 觀眾問股：聯想 （00992） 7.35買入上望位？止蝕位？
50：46 - 觀眾問股：10萬元資金    下半年經濟不好炒咩概念？
55：47 - 港股開市初段市況速報
56：35 - 消息股：金融壹賬通 （06638） 、商湯 （00020） 、快狗打車 （02246） 、塗鴉智能 （02391）
57：06 - 消息股：理文化工 （00746） 、廣汽 （02238） 、東風 （00489）
58：08 - 新經濟股、醫藥股、汽車股速報
58：48 - 財經日誌提提你

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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金融壹賬通（06638） 塗鴉智能－W（02391） 快狗打車（02246） 譚仔國際（02217） 新經濟股 京東集團—SW（09618） 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 概念 上落市
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