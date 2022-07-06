▲ 【香港經濟】標普香港PMI於6月降至52.4 營商信心轉弱、企業預期未來12個月將會減產

標普全球香港特區採購經理指數（PMI）於6月連續3個月擴張，由上月的54.9降至52.4，景氣狀況進一步好轉，但增長率放緩，而訂單需求與產出在疫情反覆的情況下繼續增長，但升幅減慢，導致採購活動緊縮，加上供應商表現進一步倒退，企業預期未來12個月將會減產。

企業新接訂單量連續3個月增多，但升幅較上月減慢，因此呈現增長放緩局面，而增長回軟主要受疫情的長期效應所致。即使最近一波疫情衝擊內地與海外市場，但6月數據顯示，海外需求重現緊縮，來自內地的新訂單連續13個月下跌。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，隨新增訂單與業務活動擴張減慢，香港私營經濟於6月增長放緩，同時來自海外與中國內地的需求同時緊縮，反映整體訂單由本土市場支撐，由於前景的不明朗因素增多，因此營商信心轉弱，採購活動萎縮。

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