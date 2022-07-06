【港股市況】恒指黑期跌約92點、道指期貨跌23點　阿里巴巴ADR較港高2%（不斷更新）

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【香港經濟】標普香港PMI於6月降至52.4 營商信心轉弱、企業預期未來12個月將會減產
歐美經濟衰退憂慮升溫，美股假後個別發展，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開168點，恒指料開報21685點。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，較港收市價低1.29元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報345.02元，較港收市價低3.78元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.83元，較港收市價高2.63元或2.3%。
【09：04】【香港經濟】標普香港PMI於6月降至52.4 營商信心轉弱、企業預期未來12個月將會減產
【08：57】智雲健康 （09955） 今日掛牌，昨日於輝立暗盤收報30.4元，較招股價30.5元低0.33%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面蝕10元。耀才暗盤現報30.2元，低招股價0.98%，每手帳面蝕30元。
【08：57】【新股IPO】名創優品9896據指以13.8元定價 較美股折讓約2.8%
【08：45】恒指黑期跌約92點，報21737點；道指期貨跌23點，報30913點。
【08：23】【新冠口服藥】歌禮製藥︰已向FDA遞交新冠口服候選藥物ASC10的新藥臨床試驗申請
【07：54】【騰訊700回購】騰訊昨再斥3億元回購 6月28日以來已斥逾15億回購422萬股
【07：46】【內房危機】龍湖成功發行17億元人幣債 另花樣年獲延債券付息安排
【07：45】【內房股】新城發展︰橫店影視擬聯合第三方收購上海星軼100%股權 對價不低於30億元人幣
【07：45】港股ADR收報21685點，跌168點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，較港收市價低1.29元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報345.02元，較港收市價低3.78元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.83元，較港收市價高2.63元或2.3%。
【07：30】歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，美滙指數昨突破106關口，一度高見106.78，創20年高。道指一度急瀉742點，中段跌幅縮窄，納指轉升，道指收市跌129點，報30967點；納指升194點或1.75%，報11322點；標指升6點，報3831點。
責任編輯︰梁浩碩