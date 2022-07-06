【港股市況】恒指早段跌百點、科指升0.4%　ATMX逆市升、滙豐跌3%　兩桶油跌約4%（不斷更新）

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【新股IPO】智雲健康9955首掛平開後轉跌2% 一手帳面蝕75元
歐美經濟衰退憂慮升溫，美股假後個別發展，港股今早低開。恒生指數開報21777點，跌75點。恒生科技指數升0.1%，報4868點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.1%；美團 （03690） 跌0.3%；滙豐 （00005） 跌逾2%。
【09：50】煤炭股下跌，其中兗礦能源 （01171） 跌半成；神華 （01088） 跌3%；中煤能源 （01898） 跌近5%。
【09：41】大市開市後跌幅擴大至百點，恒指報21740點，跌112點；科指升0.4%，報4880點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 升0.5%。
【09：39】金融壹賬通 （06638） 股價逆市再升逾8%，高見8元再創上市後新高，成交835萬元。
【09：36】滙豐 （00005） 早段曾跌逾3%，低見49.3元，最新跌2.6%，報49.6元。
【09：35】大新金融 （00440） 股價早段回段近3%，低見23.05元。
【09：33】藥明生物 （02269） 股價逆市再升逾2%；藥明康德 （02359） 升逾1%。
【藥明生物】藥明生物有望從美國「未經核實名單」除名 據報無錫公司已順利完成美方檢查
【09：28】理文化工 （00746） 發盈喜，預期半年純利按年增長逾50%，股價今早逆市高開近15%。
【09：26】智雲健康 （09955） 首掛開報30.5元，與招股價持平，無升跌。
【09：25】紐約期油跌穿100美元一桶，收報99.5美元，跌8.2%。布蘭特期油收報102.77美元，跌9.5%。三桶油下挫，中石油 （00857） 跌4%；中海油 （00883） 跌近4%；中石化 （00386） 跌0.9%。
【09：21】恒生指數開報21777點，跌75點。恒生科技指數升0.1%，報4868點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.1%；美團 （03690） 跌0.3%；滙豐 （00005） 跌逾2%。
【09：13】期指開報21734點，升29點或0.1%。
【09：04】【香港經濟】標普香港PMI於6月降至52.4 營商信心轉弱、企業預期未來12個月將會減產
【08：57】智雲健康 （09955） 今日掛牌，昨日於輝立暗盤收報30.4元，較招股價30.5元低0.33%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面蝕10元。耀才暗盤現報30.2元，低招股價0.98%，每手帳面蝕30元。
【08：57】【新股IPO】名創優品9896據指以13.8元定價 較美股折讓約2.8%
【08：45】恒指黑期跌約92點，報21737點；道指期貨跌23點，報30913點。
【08：23】【新冠口服藥】歌禮製藥︰已向FDA遞交新冠口服候選藥物ASC10的新藥臨床試驗申請
【07：54】【騰訊700回購】騰訊昨再斥3億元回購 6月28日以來已斥逾15億回購422萬股
【07：46】【內房危機】龍湖成功發行17億元人幣債 另花樣年獲延債券付息安排
【07：45】【內房股】新城發展︰橫店影視擬聯合第三方收購上海星軼100%股權 對價不低於30億元人幣
【07：45】港股ADR收報21685點，跌168點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，較港收市價低1.29元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報345.02元，較港收市價低3.78元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.83元，較港收市價高2.63元或2.3%。
【07：30】歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，美滙指數昨突破106關口，一度高見106.78，創20年高。道指一度急瀉742點，中段跌幅縮窄，納指轉升，道指收市跌129點，報30967點；納指升194點或1.75%，報11322點；標指升6點，報3831點。
責任編輯︰梁浩碩