【恒指夜期+ADR】夜期跌132點　騰訊ADR下試340關（不斷更新）

中概股指數急瀉，納指金龍中國指數跌逾5.5%，再跌穿8000關，重磅股ADR急跌，阿里美股低港股2%，騰訊ADR下試340關。夜期跌145點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.64 -0.9% 美團ADR 192.13 -1.9% 騰訊ADR 340.87 -1.9% 阿里巴巴美股 114.55 -2.1%

北水加速走36億 買電力股沽美團

北水再走資35.7億元，連續兩日走資，共55.8億元，中資電力及藥股仍有淨吸資，華能國際（00902）吸1.9億元，股價升3%，收報4.18元，協鑫科技（03800）及神華（01088）分別吸1.4億及5000萬元。信達生物（01801）吸資1.5億元。美團（03690）則走資5.4億元。

北水今日流向

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夜期方面，歐股上揚，恒指夜期升12點，報21518點。

恒生指數跌266點 阿里巴巴逆市升1%、滙豐跌3% 兩桶油跌4%

港股今早低開75點，其後走勢反覆向下，午後曾跌逾500點，恒生指數收報21586點，跌266點，成交1412.5億元。恒生科技指數跌1.3%，報4801點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；滙豐 （00005） 跌逾3%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 117.00 +1.6 +26 34 比亞迪 317.40 +1.2 +5 248 藥明生物 83.25 +0.8 +4 85 京東 250.00 -3.9 -25 -181 友邦 84.60 -1.6 -29 18 滙豐 49.10 -3.5 -59 10

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即市走勢︰

【18：19】恒指夜期升12點，報21518點。

【16：10】恒生指數收報21586點，跌266點，成交1412.5億元。恒生科技指數跌1.3%，報4801點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；滙豐 （00005） 跌逾3%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌逾4%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材

【16：00】恒生指數U盤前跌330點，報21522點。

【15：46】【電動車】蔚來：NIO Power已在中國建成1011座換電站 股價逆市升1%

【15：45】華寶 （00336） 尾市升逾21%，高見7.39元。

【15：44】【大行報告】大摩更新第三季「收息股名單」提醒兩大風險 上季跑贏MSCI亞太指數逾6個百分點（附名單詳情）

【15：41】百利達 （08179） 挫近5成，破底低見0.092元，成交近280萬元。

【15：22】恒指尾市跌約320點，報21532點；科指跌1.4%，報4794點。

【15：10】比亞迪 （01211） 最新轉升0.3%。報道指比亞迪宣布與歐洲汽車經銷商集團Louwman合作，將共同為荷蘭市場提供新能源汽車產品。

【15：00】大市跌幅進一步收窄至約400點，報21444點，跌408點；科指跌2.1%，報4760點。

【14：50】【內地疫情】旅遊航空股走弱、攜程插7% 上海對12區實施「3日2檢」

【14：46】阿里巴巴 （09988） 午後曾轉跌，最新回升0.4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 曾跌近4%，最新跌逾2%；小米 （01810） 跌逾2%。

【14：41】恒指跌勢略為喘定，最新跌495點，報21357點，午後曾低見21286點。

【14：23】大市跌逾550點，報21296點，跌556點；科指跌3.1%，報4708點。

【14：14】智雲健康 （09955） 一度潛水兩成，低見24.35元，最新報25.15元，跌逾17%。

【新股IPO】智雲健康9955首掛、午後急插近兩成 一手帳面蝕525元

【14：10】滙豐 （00005） 跌4%；友邦 （01299） 午後跌幅擴大至逾3%。

【14：08】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾5%。

【14：05】恒指最新跌518點，報21334點；科指跌2.9%，報4722點。

【14：03】大市最新跌近500點，報21365點，跌487點；科指跌2.6%，報4734點。

【13：57】【港交所388】港交所推全新投資者關係網絡平台投資服務通 只有簡體字及英文兩版本

【13：57】【內房危機】潤地午後續挫4% 傳接手華夏幸福百億項目

【13：36】【下半年展望】恒生資管：料下半年中港股市或逐漸好轉、可略為增持 關注市場3大風險

【13：36】【大行報告】大摩：九龍倉置業股價未來60日逾八成機會跑輸大市 股息率並不吸引

【13：34】港股跌430點，報21421點；科指跌2.2%，報4754點。

【13：16】吉利 （00175） 午後跌3%；比亞迪 （01211） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌3%；廣汽 （02238） 則逆市靠穩，升0.5%。

【汽車股】廣汽上月產銷量按年齊升逾四成 東風上月產銷量分別漲半成及約4%

【13：12】【下半年展望】瑞信看好中國推更積極財政政策、惟降恒指年底目標價至24700點 薦3大投資主題

【13：10】和黃醫藥 （00013） 和創響生物宣布，IMG-007的全球一期試驗在澳洲完成首例受試者給藥，和黃股價逆市升逾6%。

【13：06】大市跌幅擴大至400點，報21458點，跌394點；科指跌1.9%，報4771點。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至1%內，報116.2元升0.9元。

【13：00】港股午後初段跌逾300點，報21526點，跌326點；科指跌1.5%，報4786點。

【12：23】【澳門疫情】新葡京酒店發現確診群組、周二下午起被圍封 澳博跌逾1%

【12：12】【港交所388】歐冠昇料更多中概股改為香港第一上市

【12：00】恒生指數半日跌298點，報21554點，成交747億元。恒生科技指數跌1.1%，報4806點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；滙豐 （00005） 跌近4%；中石油 （00857） 跌近5%；中海油 （00883） 跌逾5%；電力股造好，中國電力 （02380） 升逾6%。

【11：48】大市中午收市前跌約305點，報21547點。

【11：42】阿里巴巴 （09988） 表現硬淨，股價最新逆市升逾1%，至於騰訊 （00700） 、美團 （03690） 則分別隨市跌逾1%。

【11：31】內地股市半日下跌，上證跌1.3%；深證跌1.1%；創業板指跌0.4%。

【11：28】港股最新於21500點爭持，恒指報21517點，跌336點，科指跌1.6%，報4786點。

【11：15】上海市多區開展「3天2檢」，海底撈 （06862） 跌半成；呷哺呷哺 （00520） 跌逾1%；九毛九 （09922） 跌4%。

【11：09】【異動股】美滙破106關創廿年高 資源商品受壓、中國宏橋挫半成

【11：00】兗礦能源 （01171） 跌幅擴至10%；神華 （01088） 跌逾6%；中煤能源 （01898） 跌逾8%。

【10：51】中石油 （00857） 跌幅最新仍擴大至逾5%，低見3.51元，中海油（00+883）同跌逾5%，低見9.81元。

【國際油價】國際期油日內曾跌逾一成失100美元 中石油中海油齊跌半成

【10：49】滙豐 （00005） 跌4%，跌穿49元，低見48.6元。

【10：45】電力股逆市造好，潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 升6%；龍源電力 （00916） 升近5%。

【10：43】恒指最新跌313點，報21540點。

【10：41】港股跌幅進一步擴大至近300點，報21562點，跌290點；科指跌1.2%，報4803點。

【10：35】ATMX除阿里巴巴 （09988） 升近1.5%外，其餘全跌。騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 跌0.2%。

【10：31】滙豐 （00005） 跌幅略大至近3.5%，低見49.15元。另外，渣打 （02888） 跌逾2%。

【10：23】三桶油跌幅擴大，其中，中海油 （00883） 跌逾5%；中石油 （00857） 亦跌近5%；中石化 （00386） 跌逾2%。

【10：23】大市跌幅擴大至200點，報21650點，跌202點；科指轉跌0.5%，報4835點。

【10：21】金融壹賬通 （06638） 今早破頂高見8元，最新回吐逾9%，曾跌逾13%低見6.4元。

【10：17】新東方在綫 （01797） 最新升一成；新東方 （09901） 升逾13%。

【新東方】市場研究：6月東方甄選直播間銷售額6.81億人幣 單月粉絲增加近1953萬

【10：13】濠賭股靠穩，藍籌股銀娛 （00027） 升1%；金沙 （01928） 升0.2%。美高梅 （02282） 升0.7%；澳博 （00880） 升0.6%；新濠 （00200） 升0.7%。

【10：04】造車新勢力逆市上揚，其中小鵬汽車 （09868） 逆市升4%；蔚來 （09866） 升逾3%；理想汽車 （02015） 升逾4%。

【電動車】內地流傳一部小鵬P7當街起火 公司回應：路面異物擦破電池

【10：03】恒指跌幅略收窄至100點內，跌95點，報21757點，早段曾低見21681點；科指升0.4%，報4879點。

【09：56】【新股IPO】智雲健康9955首掛平開後轉跌2% 一手帳面蝕75元

【09：56】新東方在綫 （01797） 逆市升7%；新東方 （09901） 升逾14%。根據內地「新抖數據」顯示，東方甄選直播間於6月銷售額為6.81億元人民幣，是同期唯一突破6億元人民幣銷售額的抖音平台。

【09：50】煤炭股下跌，其中兗礦能源 （01171） 跌半成；神華 （01088） 跌3%；中煤能源 （01898） 跌近5%。

【09：41】大市開市後跌幅擴大至百點，恒指報21740點，跌112點；科指升0.4%，報4880點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 升0.5%。

【09：39】金融壹賬通 （06638） 股價逆市再升逾8%，高見8元再創上市後新高，成交835萬元。

【09：36】英國衛生大臣及財相先後辭職，英鎊下挫，滙豐 （00005） 早段曾跌逾3%，低見49.3元，最新跌2.6%，報49.6元。

【09：35】大新金融 （00440） 股價早段回段近3%，低見23.05元。

【09：33】藥明生物 （02269） 股價逆市再升逾2%；藥明康德 （02359） 升逾1%。

【藥明生物】藥明生物有望從美國「未經核實名單」除名 據報無錫公司已順利完成美方檢查

【09：28】理文化工 （00746） 發盈喜，預期半年純利按年增長逾50%，股價今早逆市高開近15%。

【盈警盈喜】理文化工盈喜 料中期純利按年增長超過50%

【09：26】智雲健康 （09955） 首掛開報30.5元，與招股價持平，無升跌。

【09：25】紐約期油跌穿100美元一桶，收報99.5美元，跌8.2%。布蘭特期油收報102.77美元，跌9.5%。三桶油下挫，中石油 （00857） 跌4%；中海油 （00883） 跌近4%；中石化 （00386） 跌0.9%。

【09：21】恒生指數開報21777點，跌75點。恒生科技指數升0.1%，報4868點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.1%；美團 （03690） 跌0.3%；滙豐 （00005） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21734點，升29點或0.1%。

【09：04】【香港經濟】標普香港PMI於6月降至52.4 營商信心轉弱、企業預期未來12個月將會減產

【08：57】智雲健康 （09955） 今日掛牌，昨日於輝立暗盤收報30.4元，較招股價30.5元低0.33%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面蝕10元。耀才暗盤現報30.2元，低招股價0.98%，每手帳面蝕30元。

【08：57】【新股IPO】名創優品9896據指以13.8元定價 較美股折讓約2.8%

【08：45】恒指黑期跌約92點，報21737點；道指期貨跌23點，報30913點。

【08：23】【新冠口服藥】歌禮製藥︰已向FDA遞交新冠口服候選藥物ASC10的新藥臨床試驗申請

【07：54】【騰訊700回購】騰訊昨再斥3億元回購 6月28日以來已斥逾15億回購422萬股

【07：46】【內房危機】龍湖成功發行17億元人幣債 另花樣年獲延債券付息安排

【07：45】【內房股】新城發展︰橫店影視擬聯合第三方收購上海星軼100%股權 對價不低於30億元人幣

【07：45】港股ADR收報21685點，跌168點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，較港收市價低1.29元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報345.02元，較港收市價低3.78元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.83元，較港收市價高2.63元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，美滙指數昨突破106關口，一度高見106.78，創20年高。道指一度急瀉742點，中段跌幅縮窄，納指轉升，道指收市跌129點，報30967點；納指升194點或1.75%，報11322點；標指升6點，報3831點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩