【大戶動向】大新金融回吐逾2%　三菱日聯金融據指擬沽出其持股　

▲ 【大戶動向】三菱日聯金融據指擬沽大新金融持股

據《彭博》引述消息人士透露，三菱日聯金融集團（MUFG）正考慮出售其所持香港大新金融 （00440） 的股份。大新金融現回吐2.7%，報23.15元。同系的大新銀行 （02356） 亦跌2.4%，報6.41元。

值得留意的是，大新金融昨（5日）在開市前競價時段，有約3164萬股大手交易，每股作價24.25元，涉資7.67億元，該股昨日成交急增至8.19億元，股價升6%至23.8元。而大新銀行昨亦升3.8%，報6.57元，成交額亦急增至2674.4萬元。



知情人士表示，三菱日聯金融希望將減持股份已有一段時間，也進行了多次評估。三菱日聯金融在2019年減持後，當時公司表示，將繼續評估現有投資，包括剩餘的大新股份。目前，聯交所資料顯示，三菱日聯金融持有大新金融股份約3200萬股或10.2%。



報道指，三菱日聯金融發言人Mizuho Okamoto拒絕置評，大新則未有回應。

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編輯：姚卓然