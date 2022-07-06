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【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌

股市 10:47 2022/07/06

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【芯片大戰】美國據報向荷蘭施壓　要求禁止ASML向內地出售光刻機

美國據報正向荷蘭施壓，要求禁止光刻機供應商ASML（阿斯麥公司）（美：ASML）向內地出售生產全球大量芯片所需的主流技術，以試圖挫敗內地成為全球芯片生產領導的計畫。ASML股價跌3.9%，收報432.4美元。

報道指，美國正游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。這些設備雖然比先進技術落後一代，但仍是製造汽車、手機、電腦，以至機器人所需的某些非先進芯片的最常用設備。

美國同時向日本施壓　中芯國際華虹半導體股價仍算穩

荷蘭政府若同意，目前禁止銷往內地的芯片製造設備範圍及類別將大幅擴大，從而可能令中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 等芯片製造商受到打擊。

中芯國際今早股價未受大影響，最新跌1.5%，報17.34元；華虹半導體曾跌3%後回穩，最新跌0.6%，報26元。

報道引述知情人士表示，荷蘭政府尚未同意對ASML向中國芯片製造商的出口實施任何額外限制，因或損害與中國的貿易關係。

另外，美國亦正努力向日本施壓，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

【小米1810】小米發布自研芯片　雷軍：未來5年研發投入逾千億人幣

【中美角力】美國傳考慮擴大芯片製造設備禁令

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 艾司摩爾（ASML，美：ASML） 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） 晶片

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